Američki ministar rata Pit Hegsetse zbog skandala vezanih za napade na brodove koji su navodno prevozili drogu i deljenja poverljivih vojnih podataka na platformi Signal suočava sa sve većim kritikama i pozivima na ostavku, piše AFP.

Hegsetu, bivšem oficiru američke Nacionalne garde koji je s pozicije voditelja emisije na televiziji Fox News došao na mesto šefa najmoćnije vojske sveta, ovo nije prvi put da izaziva kontroverze, a Senat ga je za ministra potvrdio tek tesnom većinom ranije ove godine.

Napadi na brodove navodnih krijumčara droge, a naročito incident u kojem su neke osobe preživele prvi napad i nakon toga ubijene, i njegovo korišćenje komercijalne aplikacije za komunikaciju Signalkako bi razgovarao o nadolazećoj vojnoj operaciji u Jemenupodstakli su nove kritike na njegov račun.

- Ponovo je u teškoj poziciji. Zapravo, njegova dva velika problema su se sada spojila - rekao je Mark Kankijan, penzionisani oficir američke vojske i viši savetnik Centra za strateške i međunarodne studije CSIS.

- Međutim, čini se da i dalje uživa poverenje Trampa iako je izgubio podršku nekih republikanaca. Stoga ne mislim da je u kobnoj situaciji - dodao je Kankijan.

Džim Taunsend, bivši zvaničnik ministarstva odbrane za politiku prema NATO-u i Evropi iz vremena kada je na vlasti bio demokratski predsednik Barak Obama, rekao je da je Hegset "na tankom ledu", a da Tramp ima "ministra odbrane koji mu zadaje mnogo glavobolja".

Taunsend se složio da nije verovatno da će Hegset biti smesta otpušten, ali je rekao da ako se dogodi nešto što će "zaista iznervirati Republikansku stranku" ili osramotiti Trampov pokret Make America Great Again, "verovatno će pokušati da ga prebace na drugo mesto".

Napadi na Jemen

Hegset se našao pod pritiskom tokom postupka potvrđivanja u Senatu zbog navodnog lošeg upravljanja finansijama u neprofitnim organizacijama za vojne veterane u kojima je ranije radio, izveštaja o prekomernoj konzumaciji alkohola i tvrdnji da je seksualno uznemiravao ženu u Kaliforniji.

Njegov mandat ministra rata je takođe obeležen skandalima, uključujući jedan vezan za napade u Jemenu sredinom marta. Časopis Atlantic je otkrio da je njegov glavni urednik slučajno dodat u grupu na platformi Signal u kojoj su zvaničnici, uključujući Hegseta, raspravljali o nadolazećoj operaciji.

Šef Pentagona je nekoliko sati pre napada slao poruke o tome kada će do njih doći i o kojim se avionima i projektilima radi.

Incident je doveo do istrage kancelarije nezavisnog istražitelja u Pentagonu, koji je u izveštaju objavljenom u četvrtak zaključio da su Hegsetovi postupci mogli da rezultiraju "potencijalnom štetom za američke pilote".

Brodovi koji navodno prevoze drogu

Druga kontroverza nastala je zbog napada 2. septembra na brod koji je navodno prevozio drogu u Pacifiku. Nakon što su dve osobe preživele prvi napad, došlo je do još jednog u kojem su ubijene.

Hegset i Bela kuća su u više navrata rekli da je odluku o drugom napadu doneo operativni komandant admiral Frenk Bredli, a ne ministar rata.

Zakonodavci su prisustvovali poverljivom brifingu u Kapitol Hilu ove nedelje, gde su videli ceo snimak incidenta, od kojeg je objavljen samo kratak deo, ali bilo je različitih mišljenja o tome je li dodatan napad bio opravdan.

Kongresmeni obe američke stranke napustili su zatvorenu sednicu vidno uzdrmani. Demokrate zahtevaju potpuna objašnjenja, republikanci staju u odbranu vojske, a javnost traži - istinu.

"Ubijte ih sve"

Snimak prikazuje "vojsku Sjedinjenih Država kako napada brodolomce, loše ljude, ali napada brodolomce", rekao je demokratski kongresmen Džim Hajmes.

Republikanski senator Tom Koton, koji je takođe bio na brifingu, opisao je sve napade na brod kao "posve zakonite i nužne" pa je rekao da su preživeli pokušavali da okrenu brod s drogom kako bi "ostali u borbi".

Hegset se suočio s pozivima nekih demokratskih kongresmena da podnese ostavku ili bude otpušten zbog dodatnog napada i kontroverze sa Signalom, ali se zasad njegov položaj čini sigurnim.

Bela kuća tvrdi kako je ključnu odluku doneo admiral Frenk Bredli, i da je postupao u skladu sa zakonom.

Ali pravni stručnjaci upozoravaju da potencijalno ranjeni nakon prvog udara spadaju pod stroža pravila angažmana. U političkoj oluji iznova se ponavlja ista rečenica - Hegset nije izdao naredbu "ubijte ih sve" - dok raste pritisak da se objavi kompletan snimak i komunikacija komandnog lanca.

Ključno pitanje ostaje: šta je tačno u drugom naletu procenjeno kao pretnja? Međutim, Kankijan je rekao da bi još jedan skandal mogao da podstakne Trampovu administraciju da ga ukloni s mesta ministra rata.