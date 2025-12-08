Slušaj vest

Grčki poljoprivrednici su danas blokirali aerodrom na Kritu, zaustavili saobraćaj na putevima i graničnim prelazima i gađali kamenjem policiju, protestujući zbog odlaganja isplate sredstava iz fondova Evropske unije.

Štrajk poljoprivrednika u Grčkoj Foto: APOSTOLIS DOMALIS/ANA-MPA

U dvadesetak blokada širom Grčkeučestvuje nekoliko hiljada kamiona i traktora. Na Kritu je policija upotrebila suzavac, na šta su pojoprivrednici odgovorili kamenjem, posle čega su prodrli na pistu aerodroma "Heraklion" i zaustavili saobraćaj.

Grčka protesti poljoprivrednika Foto: Giannis Papanikos/AP

Poljoprivrednici su suočeni sa smanjenjem pomoći i drugih isplata iz EU posle korupcionaškog skandala u kojem su neki od njih, uz pomoć državnih službenika, davali lažne podatke o vlasništvu nad zemljištem, kako bi dobili novac.

Istraga je usporila isplate iz EU, navodi Rojters.

Protest poljoprivrednika u Grčkoj, sukob sa policijom Foto: ELIAS MARCOU/ANA-MPA

Poljoprivrednici tvrde da zbog korupcije ogromne sume novca dobijaju ljudi koji nemaju nikakve veze sa njihovim poslom.

Grčki premijer Kirjakos Micotakis je zatražio od poljoprivrednika da prekinu blokadu i poručio da je njegova vlada otvorena za dijalog.

Vlada je obećala da će, uprkos kašnjenju, ove godine isplatiti poljoprivrednicima 3,7 milijardi evra.

Poljoprivrednici su danas blokirali dva granična prelaza prema Bugarskoj i Turskoj, kao i ulaz u luku na ostrvu Lezbos.

(Kurir.rs/Fonet/Preneo: V.M.)

