Slušaj vest

Grčki poljoprivrednici su danas blokirali aerodrom na Kritu, zaustavili saobraćaj na putevima i graničnim prelazima i gađali kamenjem policiju, protestujući zbog odlaganja isplate sredstava iz fondova Evropske unije.

1/10 Vidi galeriju Štrajk poljoprivrednika u Grčkoj Foto: APOSTOLIS DOMALIS/ANA-MPA

U dvadesetak blokada širom Grčkeučestvuje nekoliko hiljada kamiona i traktora. Na Kritu je policija upotrebila suzavac, na šta su pojoprivrednici odgovorili kamenjem, posle čega su prodrli na pistu aerodroma "Heraklion" i zaustavili saobraćaj.

1/24 Vidi galeriju Grčka protesti poljoprivrednika Foto: Giannis Papanikos/AP

Poljoprivrednici su suočeni sa smanjenjem pomoći i drugih isplata iz EU posle korupcionaškog skandala u kojem su neki od njih, uz pomoć državnih službenika, davali lažne podatke o vlasništvu nad zemljištem, kako bi dobili novac.

Istraga je usporila isplate iz EU, navodi Rojters.

1/13 Vidi galeriju Protest poljoprivrednika u Grčkoj, sukob sa policijom Foto: ELIAS MARCOU/ANA-MPA

Poljoprivrednici tvrde da zbog korupcije ogromne sume novca dobijaju ljudi koji nemaju nikakve veze sa njihovim poslom.

Grčki premijer Kirjakos Micotakis je zatražio od poljoprivrednika da prekinu blokadu i poručio da je njegova vlada otvorena za dijalog.

Vlada je obećala da će, uprkos kašnjenju, ove godine isplatiti poljoprivrednicima 3,7 milijardi evra.