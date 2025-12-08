Slušaj vest

Ukrajinski predsednikVolodimir Zelenski objavio je imena kandidata za novog šefa Kabineta predsednika, ključnu poziciju koja je ostala prazna nakon ostavke Andrija Jermaka.

U užem izboru su ministar odbrane Denis Šmihal, ministar digitalne transformacije Mihajlo Fedorov, šef obaveštajne službe Kiril Budanov, zamenik ministra spoljnih poslova Serhij Kislicja i zamenik šefa Kabineta predsednika Pavlo Palisa, piše Ukrajinska pravda.

"Izbor mora da se donese"



Zelenski je tokom onlajn konferencije za novinare istakao kako je svestan izazova koje donosi imenovanje nekih od kandidata.

- Imam opcije: ministra Šmihala ili ministra Fedorova, ali postoji izazov jer ukrajinski parlament mora da ih razreši pre nego što budem mogao da ih imenujem. Ne želim da to bude kao Jenga, gde izvučete jedan komad i sve se sruši. Kabinet predsednika je važan, ali postoje i druge institucije - rekao je Zelenski.

Posebno je istakao važnost Ministarstva digitalne transformacije i Ministarstva odbrane.

- Ne znam ko bi mogao da zameni Fedorova u Ministarstvu digitalne transformacije, ali tamo ima mnogo mladih pametnih ljudi. Možda Mihajlo sam može da pronađe zamenu za sebe - rekao je, dodavši: "Što se tiče Ministarstva odbrane - to je složenije, jer je to prioritet broj jedan. Još uvek ne mogu da pronađem šefove Ministarstva pravosuđa i Ministarstva energetike, nadam se da će se to uskoro rešiti.

Zelenski je naglasio da, iako su svi kandidati na važnim pozicijama, odluka mora da se donese.

- U svakom slučaju, izbor mora da se donese. Ako potraje, naviknuću se da upravljam sam, bez šefa kabineta, a možda bih mogao i da živim bez njega, ali odluka mora da se donese - zaključio je.

Ostavka nakon pretresa



Podsetimo, mesto šefa Kabineta predsednika ostalo je upražnjeno nakon što je Zelenski krajem novembra prihvatio ostavku Andrija Jermaka.

Ostavka je usledila nakon što su službenici Nacionalne antikorupcijske kancelarije (NABU) i Specijalizovanog antikorupcijskog tužilaštva (SAPO) pretresli Jermakov kabinet.

Jermak je potvrdio da se pretres odvijao u njegovom domu i izjavio je kako je spreman da pomogne istrazi. Nakon što je predsednik prihvatio njegovu ostavku, Jermak je objavio da se pridružuje Oružanim snagama Ukrajine.