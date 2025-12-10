Slušaj vest

Arheološko nalazište u malom francuskom selu skrivalo je donedavno prostor za tri amfore sa hiljadama rimskih novčića. Stručnjaci procenjuju da su drevne kasice-prasice zakopane pre oko 1.700 godina.

U podu kuće drevnog naselja u Francuskoj, arheolozi su pronašli prostor za tri posude koje su nazvali antičkim sefom i kasicama-prasicama jer su u njima bile hiljade rimskih novčića.

Procenjuje se da su amfore zakopane pre 1.700 godina, a da je prostor sa njima korišćen kao vrsta sefa.

Posude su otkrivene tokom iskopavanja koje je sproveo Nacionalni institut za preventivna arheološka istraživanja (INRAP) u selu Senon na severoistoku Francuske i sadrže ukupno više od 40.000 rimskih kovanica.

U prvoj kasici bilo je oko 38 kilograma kovanica, što je „približno 23.000 do 24.000 novčića“, naveo je u imejlu za Live Science Vinsent Ženevjev, numizmatičar INRAP-a koji analizira pronađene amfore.

Drugi krčag i njegovi novčići težili su oko 50 kilograma. Na osnovu pregledanih 400 novčića iz grlića posude, koji je pronađen slomljen, procena je da posuda sadrži između 18.000 i 19.000 novčića, istakao je Ženevjev.

Treći krčag je izvađen u antičko doba i samo tri novčića su ostala u maloj jami u kojoj se posuda nekada nalazila.

Oko 30 ovakvih ostava sa novčićima je već otkriveno na ovom području, tako da pravi značaj ovog otkrića ne leži u samom broju novčića, već u detaljnim informacijama o tome gde su ostave pronađene.

„Nasuprot onome što bi se u prvi mah moglo pomisliti, nije sigurno da su to 'blaga' koja su sakrivena tokom teških perioda“, navodi se u saopštenju INRAP-a od 26. novembra. Stručnjaci veruju, na osnovu datuma na novčićima, da su amfore zakopane između 280. i 310. godine nove ere.

Među pronađenim novčićima nalaze se likovi careva Viktorina, Tetrika I i njegovog sina Tetrika II, vladara takozvanog Galskog carstva, u okviru kojeg su bile Galija i okolne provincije koje su bile nezavisne od ostatka Rimskog carstva u periodu od 260. do 274. godine, sve dok ih car Aurelijan nije ponovo pripojio 274. godine.

Hitro sakriveno blago ili dugo prikupljana ušteđevina?

Amfore pune novčića pažljivo su bile ukopane u dobro konstruisane jame u dnevnoj sobi jedne kuće. Otvori posuda bili su u ravni sa zemljom i stoga lako dostupni kao neka vrsta drevne kasice-prasice.

„U dva slučaja, prisustvo nekoliko novčića pronađenih zalepljenih za ivicu amfore jasno ukazuje na to da su položeni nakon što je posuda zakopana, kada prostor još nije bio ispunjen sedimentom“, navodi se u saopštenju.

Pristupačne posude ukazuju na to da su ih vlasnici koristili kao sredstvo dugoročne štednje, a ne kao blago skriveno u žurbi. Unutar ovog stambenog naselja nalazile su se kamene zgrade sa podnim grejanjem, podrumi i radionice sa pećima. U blizini se nalazilo i rimsko utvrđenje.

Početkom četvrtog veka, veliki požar je uništio naselje. Iako je naselje obnovljeno pre nego što je drugi požar doveo do toga da ga stanovnici trajno napuste, nalazišta novčića su bila izgubljena skoro dva milenijuma.