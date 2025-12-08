Slušaj vest

Tokom noći 8. decembra, ukrajinske snage izvele su niz uspešnih udara na ruske vojne ciljeve u Donbasu. Prema navodima Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, cilj operacija bio je smanjenje logističkih i borbenih sposobnosti Rusije.

U području Čmirivka u Luganskupogođeno je skladište municije, dok je u blizini Donjecka uništeno skladište ruskih dronova. Takođe, u oblasti Simejkine u Lugansku, ukrajinske snage pogodile su skladište goriva i maziva, čime je značajno otežano snabdevanje ruskih trupa gorivom.

Kako bi oslabile rusku protivvazdušnu odbranu, ukrajinske snage pogodile su mobilnu vatrenu grupu i sistem PVO Pancir-S1 u Donjeckoj oblasti. Razmere štete se i dalje proveravaju.

Veliki napad dronovima i požar u luci Temrjuk

U međuvremenu, veliki požari izbili su u luci Temrjuknakon napada dronovima, preneli su ruski izvori. Napad dronovima na luku Temrjuk, koja se nalazi u Temrjučkom zalivu Azovskog mora na poluostrvu Taman u Krasnodarskoj oblasti Rusije, prijavljen je ubrzo posle ponoći. Snimci meštana prikazuju veliki požar koji guta lučku infrastrukturu, a lokalne vlasti su potvrdile udar i nastalu štetu.

Prema saopštenju regionalnog štaba za vanredne situacije, koje je preneo "Militarnji", "kao rezultat napada bespilotnim letelicama oštećeni su delovi lučke infrastrukture u Temrjuku, izbio je požar, a 32 vatrogasaca i osam jedinica opreme angažovano je na gašenju. Hitne službe rade na licu mesta."

Napad je izazvao veliki požar u luci Temrjuk, postrojenju koje rukuje različitim vrstama tereta, uključujući tečni prirodni gas koji se koristi za snabdevanje ruske vojske. Operativni štab Krasnodarskog kraja potvrdio je da je luka pretrpela štetu usled udara dronova.

Ukrajinske snage su u napadu dronovima 5. decembra uništile 20 rezervoara za gorivo, što čini oko 70 odsto ukupnog kapaciteta u ruskoj luci Temrjuk u Krasnodarskom kraju, saopštio je Generalštab 8. decembra.

Požar se i dalje širi na rampi za utovar tečnog gasa, gde se nalazi oko dvadesetak železničkih cisterni. Prema podacima Generalštaba, do večeri 7. decembra vatra se proširila na gotovo 1.000 kvadratnih metara.