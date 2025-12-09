Slušaj vest

(KMG) -- Politički biro Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK) održao je u ponedeljak sastanak na kojem je analiziran i proučen ekonomski rad u 2026. godini i razmotren skup propisa o rukovodstvu KPK-a u upravljanju zasnovanom na zakonu u svim aspektima.

Sastankom je predsedavao Si Đinping, generalni sekretar Centralnog komiteta KPK-a.

Napominjući da je ova godina značajna u procesu unapređenja kineske modernizacije, na sastanku je rečeno da je Kina sprovela proaktivnije i efikasnije makro politike i da se očekuje da će glavni ciljevi ekonomskog i društvenog razvoja biti uspešno ostvareni.

“Tokom proteklih pet godina, Kina je efikasno prevazišla razne šokove i izazove i videla značajno poboljšanje svoje ‘tvrde’ moći u oblastima koje uključuju ekonomiju, nauku i tehnologiju i nacionalnu odbranu, kao i svoju ‘meku’ moć u kulturi, institucijama i diplomatiji”, navedeno je između ostalog na sastanku.

Na sastanku je naglašeno da je za dobar ekonomski rad sledeće godine neophodno u potpunosti i verno primeniti novu filozofiju razvoja na svim frontovima, brže se kretati ka stvaranju novog obrasca razvoja, promovisati visokokvalitetni razvoj, pridržavati se opšteg principa težnje ka napretku uz obezbeđivanje stabilnosti i bolje koordinirati domaći ekonomski rad i napore na međunarodnoj ekonomskoj i trgovinskoj sceni.

Takođe je neophodno bolje koordinirati razvoj i bezbednost, sprovesti proaktivnije i efikasnije makro politike, učiniti politike više usmerenim ka budućnosti, ciljanim i sinergijskim, nastaviti sa širenjem domaće potražnje i poboljšanjem ponude, razvijati nove kvalitetne proizvodne snage u svetlu lokalnih uslova, uložiti temeljne napore u razvoj jedinstvenog nacionalnog tržišta, nastaviti sa sprečavanjem i ublažavanjem rizika u ključnim oblastima i raditi na stabilizaciji zaposlenosti, poslovanja preduzeća, tržišta i očekivanja kako bi se osigurao dobar početak 15. petogodišnjeg plana (2026-2030).

Na sastanku je naglašeno da bi ekonomski rad u narednoj godini trebalo da se pridržava principa težnje ka napretku, uz obezbeđivanje stabilnosti i poboljšanja, kvaliteta i efikasnosti, te nastaviti sa sprovođenjem proaktivnije fiskalne politike uz umereno labavu monetarnu politiku.