Borbe između Tajlanda i Kambode u sporu oko granice, nastavljene su noćas i jutros.

Kambodža je saopštila da su još dva civila ubijena u noćašnjim artiljerijskim napadima taljandskih snaga čime je ukupan broj poginulih na toj strani porastao na sedam.

Tajland je objavio da su poginula najmanje tri njihova vojnika, prenosi BBC.

Prema ministarstvu odbrane Kambodže tajlandske snage pucale su na graničnu provinciju Banteaj Meančej noćas posle ponoći, kada je poginulo dvoje civila.

Četiri kambodžandska civila poginula su u tajlandskim napadima juče, rekao je ministar informisanja Pnom Pena Net Feaktra, prenosi BBC.

Tajlandska vojska optužila je Kambodžu da koristi sisteme višecevnih bacača raketa, dronove koji bacaju bombe protiv tajlandskih vojnika, a neke rakete su prema izveštajima pogodile i civilne oblasti.

Vojska je saopštila i da je uspostavljeno 492 privremenih skloništa u četiri granične tajlandske provincije gde je smešteno 125.838 ljudi.

Tajlandska javnost je pozvana da se uzdržava od objavljivanja fotografija, videa i informacija oko kretanja trupa ili vojnih operacija da bi se obezbedilo osoblje na liniji fronta i očuvala efikasnost operacija.

"Oblast druge armije će nastaviti da koristi sve potrebne mere da osigura nacionalnu bezbednost, i zaštitu tajlandskog suvereniteta do pune mere, saopštila je tajlandska vojska.

Bivši kambodžanski premijer Hun Sen rekao je da su kambodžanske snage uzvratile na tajlandske napade sinoć i jutros, i dodao da su bili "strpljivi više od 24 sata da bi poštovali primirje".

"Naše snage moraju da se bore na svim tačkama na kojima je neprijatelj napao", rekao je Hun Sen na Fejsbuku.

Obe strane krive jedna drugu za sukobe kojim je prekršeno krhko primirje postignuto uz posredovanje američkog predsednika Donalda Trampa u julu.

Tramp je tada tvrdio da se radi o istorijskom dostignuću okončanja graničnog sukoba, a Kambodža je predložila Trampa za Nobelovu nagradu za mir zbog njegovog udela u tom dogovoru.

Tajland i Kambodža osporavaju teritorijalni suverenitet duž njihove kopnene granice duge 800 kilometara više od jednog veka.

Američki predsednik pozvao je Tajland i Kambodžu da "potpuno poštuju" primirje postignuto u julu.

"Predsednik Tramp posvećen je nastavku prekida nasilja i očekuje vlade Kambodže i Tajlandda u potpunsti da poštuju svoju posvećenost za okončanje sukoba, rekao je jedan zvaničnik koji nije želeo da mu se navede ime, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

U julu granični spor između dve zemlje star jedan vek dramatično je eskalirao kada je Kambodža ispalila raketa u Tajland, a Tajland uzvratio vazdušnim udarima. Nekoliko dana kasnije obe zemlje su se se dogovorile o "momentanom i bezuslovnom" prekidu vatre kada je Tramp zapretio da će prekinuti sve pregovore o smanjenju američkih carina ako se ne dogovore da prekinu borbe.

U oktobru dve zemlje su potpisale sporazum o primirju, a Tramp je tvrdio da je postignut istorijski dogovor o okončanju sukoba.