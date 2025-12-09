Slušaj vest

Japan procenjuje štetu i upozorava na moguće naknadne potrese posle jučerašnjeg zemljotresa od 7,5 stepena Rihterove skale u kome je povređeno najmanje 33 osoba, izazvana lakša šteta, a danas izdato upozorenje na cunami u pacifičkim priobalnim zajednicama.

Najmanje 33 osoba su povređene, od kojih jedna ozbiljno, saopštila je Agencija za upravljanje požarima i katastrofama, javila je televizija NHK.

Premijerka Sanae Takaiči rekla je novinarima da je formirana hitna radna grupa da proceni štetu.

Na sednici parlamenta danas Takaiči je obećala da će vlada uložiti maksimalne napore da otklnoni štetu i rekla da im je na prvom mestu zaštita života ljudi.

Zemljotres magnitude 7,5 udario je sinoć oko 23.15 po lokalnom vremenu, u Pacifičkom okeanu oko 80 kilometara od obale Aomori, najsevernije prefekture glavnog japanskog ostrva Honšu.

Američki geološki institut je izmerio zemljotres na magnitudu od 7,6 i rekao da se dogodio 44 kilometara ispod površine.

Cunami talas do 70 centimetara izmeren je u luci Kudži, u prefekturi Ivate, južno od Aomorija, i talasi do 50 centimetara pogodile su druge zajednice u regionu, javila je Japanska meteorološka agencija.

Japanska televizija javila je da su talasi oštetili neka uzgajališta ostriga.

Upozorenje na cunami ukinuto je do 6.30 jutros po lokalnom vremenu.

Državni zvaničnik Minoru Kihara rekao je da je oko 800 domova ostalo bez struje i da je prekinuto saobraćanje brzih vozova Šinkansen na nekim lokalnim linijama u delu regiona rano jutros.

Železnica istočnog Japana saopštila je da će nastojati da normalizuje saobraćanje brzih vozova tokom dana.

Elektro kompanija saopštila je da je jutros uglavnom svuda vraćena struja.

Oko 480 građana sklonilo se u vazdušnoj bazi Hačinohe, a 18 vojnih helikoptera mobilisano je da procene štetu, rekao je ministar odbrane Šindžiro Koizumi.

Oko 200 putinika blokirano je noćas u Novom aerodromu Čitos na Hokaidu, javila je televizija NHK.

Deo terminala za domaće letove bio je nestabilan danas kada su delovi plafona popucali i otpali, javila je uprava aerodroma.

Uprava za nuklearnu regulaciju (NRA) saopštila je da se oko 450 litara vode izlilo iz oblasti za hlađenje potrošenog goriva u fabrici za preradu goriva Rkašo u Aomoriju, ali da je nivo vode ostao u normalnim granicama i da nema zabrinutosti za bezbednost.

Nisu pronađene neregularnosti u drugim nuklearnim centralama i objektima za skladištenje potrošenog goriva, javila je NRA.

Manji naknadni šokovi nastavljeni su danas.

Američki geološki institut prijavio je potres magnitude 6,6 i kasnije 5,1 nekoliko sati posle prvog potresa.