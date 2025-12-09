Slušaj vest

Požar na Pedagoškom fakultetu u Novosibirsku je ugašen, saopštilo je rusko regionalno Ministarstvo za vanredne situacije.

Zbog požara je danas evakuisano 670 studenata, prenosi TASS.

Požar je počeo u kancelariji na trećem spratu i proširio se na krov trospratne zgrade, zahvativši površinu od 700 kvadratnih metara.

Istražni komitet Novosibirske oblasti saopštio je da je, prema preliminarnim podacima, uzrok požara električni kratki spoj.

Ministarstvo je ranije saopštilo da je na licu mesta 85 vatrogasaca i 24 sredstva tehnike, a koristili su opremu za gašenje požara na velikim visinama, navodi agencija.

Objavljen je snimak evakuacije studenata:

Nema prijavljenih žrtava, prenosi Interfaks.

(Kurir.rs/Tass)

