On je svoje tvrdnje izneo tokom govora na Međunarodnom forumu "Arktik: sadašnjost i budućnost" u Sankt Peterburgu, tvrdeći da izjave zapadnih lidera potvrđuju njihova "rusofobična osećanja", piše ruska agencija TASS.

Mojsejev je posebno naglasio da su se Finska i Švedska u protekle dve godine pridružile onome što on naziva "antiruskom histerijom".

- Izjave američkih i evropskih vojno-političkih lidera, koje se tiču arktičkog regiona, potvrđuju njihova rusofobična osećanja. U protekle dve godine, Finska i Švedska su se pridružile antiruskoj histeriji. Glavne političke izjave beleže povećanje tempa militarizacije Arktika i pripreme za mogući vojni sukob u regionu pod izgovorom "odbrane od pretnji Rusije i Kine" - rekao je Mojsejev.

Ruski vojnici na Arktiku Foto: YouTube/Printscreen

Amerikanci kupuju ledolomce

U oktobru su predsednik SAD Donald Tramp i finski predsednik Aleksandar Stub potpisali ugovor vredan 6,1 milijardu dolara o prodaji četiri nova ledolomca SAD.

Zvaničnici kažu da je Arktik sada prva linija odbrane – gde se američki sistemi za rano upozoravanje, mreže za detekciju raketa i podmorski kablovi ukrštaju sa rastućom ruskom i kineskom vojnom aktivnošću.

- Ovi brodovi su nam očajnički potrebni jer imamo mnogo teritorije, više nego bilo ko drugi. Zato mi je velika čast što smo postigli ovaj dogovor. I hvala vam puno. Biće sjajno - rekao je Tramp u Beloj kući.