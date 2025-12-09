ZASTRAŠUJUĆE UPOZORENJE KOMANDANTA RUSKE MORNARICE: Sprema se napad na zaleđenom severu
On je svoje tvrdnje izneo tokom govora na Međunarodnom forumu "Arktik: sadašnjost i budućnost" u Sankt Peterburgu, tvrdeći da izjave zapadnih lidera potvrđuju njihova "rusofobična osećanja", piše ruska agencija TASS.
Mojsejev je posebno naglasio da su se Finska i Švedska u protekle dve godine pridružile onome što on naziva "antiruskom histerijom".
- Izjave američkih i evropskih vojno-političkih lidera, koje se tiču arktičkog regiona, potvrđuju njihova rusofobična osećanja. U protekle dve godine, Finska i Švedska su se pridružile antiruskoj histeriji. Glavne političke izjave beleže povećanje tempa militarizacije Arktika i pripreme za mogući vojni sukob u regionu pod izgovorom "odbrane od pretnji Rusije i Kine" - rekao je Mojsejev.
Amerikanci kupuju ledolomce
U oktobru su predsednik SAD Donald Tramp i finski predsednik Aleksandar Stub potpisali ugovor vredan 6,1 milijardu dolara o prodaji četiri nova ledolomca SAD.
Zvaničnici kažu da je Arktik sada prva linija odbrane – gde se američki sistemi za rano upozoravanje, mreže za detekciju raketa i podmorski kablovi ukrštaju sa rastućom ruskom i kineskom vojnom aktivnošću.
- Ovi brodovi su nam očajnički potrebni jer imamo mnogo teritorije, više nego bilo ko drugi. Zato mi je velika čast što smo postigli ovaj dogovor. I hvala vam puno. Biće sjajno - rekao je Tramp u Beloj kući.
Kupovina od finskih brodograditelja, koji su svetski lideri u dizajnu polarnih plovila, deo je šireg plana za zatvaranje "jaza ledolomaca" koji je ostavio SAD zavisnim od zastarelih brodova za arktičke patrole i snabdevanje Antarktika. Finska, nova članica NATO-a, pridružila se SAD i Kanadi u ICE paktu – sporazumu koji ima za cilj ubrzanje izgradnje ledolomaca, deljenje tehnologije i jačanje savezničkih operacija u polarnim vodama.