Donald Trampje ponovo u centru pažnje, ovog puta zbog gafa tokom subotnje dodele nagrada u Kenedi centru.

Američki predsednik je, kako izveštava The Independent, izgleda imao problema sa izgovorom imena svog dugogodišnjeg prijatelja i pristalice, glumca Silvestera Stalonea.

Iako je poznat po povremenim lapsusima, Tramp je ovog puta napravio grešku predstavljajući nekoga koga je nazvao „prijateljem“ i „spektakularnom osobom“. Pozdravljajući Stalonea kao „jednu od zaista velikih filmskih zvezda koje su ikada živele“, izbacio je „t“ iz njegovog prezimena, nazvavši ga „Salone“.

Ponovio je istu grešku dok je stavljao medaljon oko vrata. Zvezda filma „Roki“, takođe 79-godišnjak, nije pokazao nikakvu reakciju na pogrešan izgovor, ali je gaf brzo izazvao poplavu komentara na društvenim mrežama.

Lavina reakcija na internetu

„Tramp je trebalo da vežba. Stalone, NE Salone“, napisao je jedan korisnik na X platformi.

Drugi korisnik je dodao: „Lukavi Salone, kaže on.“

Neki su takođe kritikovali opšti ton predsednikovih saopštenja tokom događaja. „Zašto svako Trampovo predstavljanje zvuči kao da otkriva osobu dok govori?“, pitao se jedan komentator, dodajući: „On predstavlja ljude kao da čita sa Holmarkove kartice napisane u 3 ujutru.“

1/5 Vidi galeriju Donald Tramp i Silverster Stalone na dodeli nagrada u Kenedi centru Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Klasa laureata puna zvezda

Stalone je jedan od dobitnika nagrade Kenedi centra za 2025. godinu, zajedno sa pevačima Glorijom Gejnor i Džordžom Strejtom, rok bendom Kis i glumcem Majklom Krofordom. Svi umetnici biće počastvovani na velikoj ceremoniji u nedelju, koju će organizovati Tramp, a koja će obuhvatiti niz nastupa i glavnih govora.

„Ovo je grupa ikona čiji su rad i dostignuća inspirisali, uzdigli i ujedinili milione i milione Amerikanaca“, rekao je Tramp. „Ovo je možda najostvarenija i najslavljenija klasa laureata Kenedi centra ikada okupljena.“

Staloneova podrška Trampu

Silvester Stalone je poznat kao javni pristalica Donalda Trampa, koga je nazvao „mitskim bićem“ nakon njegove pobede na predsedničkim izborima prošle godine.

„Nalazimo se u prisustvu istinski mitske figure. Volim mitologiju. Ova osoba ne postoji na ovoj planeti. Niko na svetu ne bi mogao da uradi ono što je on uradio, tako da sam zapanjen“, rekao je Stalone tada, nazivajući Trampa i „drugim Džordžom Vašingtonom“.