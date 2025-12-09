Ruski vojno-transportni avion An-22 sa sedam članova posade, srušio se u Ivanovskoj oblasti severoistočno od Moskve
Planeta
PAO RUSKI VOJNI AVION SEVERNO OD MOSKVE! Srušio se AN-22 sa sedam članova posade, spasilačke ekipe na licu mesta!
„Prema preliminarnim izveštajima, vojni avion An-22 se srušio u oblasti Ivanova. U njemu je bilo sedam ljudi“, rekao je izvor agencije TASS.
Spasioci su poslati na mesto događaja.
Pad se dogodio u blizini akumulacije Uvodskoe, a fragmenti aviona su pronađeni kako plutaju u vodi.
An-22 je bio na planiranom probnom letu nakon popravke.
(Kurir.rs/Tass)
