Slušaj vest

Vojni avion An-22 srušio se danas severoistočno od Moskve u Rusiji, u Ivanovskoj oblasti.

Prema preliminarnim izveštajima, vojni avion An-22 se srušio u oblasti Ivanova. U njemu je bilo sedam ljudi“, rekao je izvor agencije TASS.

Spasioci su poslati na mesto događaja.

Pad se dogodio u blizini akumulacije Uvodskoe, a fragmenti aviona su pronađeni kako plutaju u vodi.

An-22 je bio na planiranom probnom letu nakon popravke.

(Kurir.rs/Tass)

Ne propustitePlanetaZASTRAŠUJUĆE UPOZORENJE KOMANDANTA RUSKE MORNARICE: Sprema se napad na zaleđenom severu
general Aleksandar Mojsejev
PlanetaGORI NEBO! RUSKA LUKA U PLAMENU! Ukrajinci bombardovali skladišta municije, goriva i PVO sisteme u Donbasu! (FOTO/VIDEO)
Ukrajina, Rusija
PlanetaZELENSKI OBJAVIO IMENA: Evo ko bi mogao da nasledi SMENJENOG Jermaka - donedavno drugog najmoćnijeg čoveka Ukrajine
Volodimir Zelenski Kir Stramer
Planeta"PUTIN IMA JOŠ 18 MESECI DA RATUJE U UKRAJINI, A ONDA..." Vojni ekspert tvrdi da mu vreme curi, ali stigao je HLADAN TUŠ - "Ne znamo šta Rusi STVARNO IMAJU"
Vladimir Putin Rusija