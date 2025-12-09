Slušaj vest

Južnokorejska vojska saopštila je da je u utorak podigla borbene avione nakon što su kineski i ruski vojni avioni ušli i napustili zonu dejstva protivvazdušne odbrane zemlje.

Sedam ruskih i dva kineska aviona ušlo je u Korejsku zonu protivvazdušne odbrane (KADIZ) oko 10 časova po lokalnom vremenu, a zatim je napustilo, bez narušavanja njenog teritorijalnog vazdušnog prostora, saopštio je Združeni načelnik štabova Južne Koreje (JCS).

U ranijem izveštaju novinske agencije Newsis navodi se da je 11 aviona ušlo u zonu protivvazdušne odbrane.

Ruski i kineski vojni avioni su identifikovani, a južnokorejski borbeni avioni su raspoređeni u slučaju nepredviđenih situacija, saopštila je JCS.

Avioni su proveli oko sat vremena u zoni protivvazdušne odbrane kod istočne i južne obale Južne Koreje, objavila je novinska agencija Jonhap, pozivajući se na južnokorejsku vojsku.