U sve umešana i Putinova ćerka

Tu kampanju predvodi bivši ruski obaveštajac koji je deceniju proveo u Americi pod lažnim identitetom.

Tokom posete ruskog predsednika Vladimira Putina Indiji, Rusija je ponudila transfer tehnologije kako bi omogućila Delhiju da proizvodi svoj stelt lovac Su-57. Dok su se odvijali razgovori, grupa elitnih bivših ruskih obaveštajaca ulagala je napore da proširi ruski uticaj na indijski sektor sajber bezbednosti i informacionih tehnologija.

Napore predvodi Andrej Bezrukov, ruski špijun čiji je dvostruki život u Bostonu, koristeći indentitet poslovnog konsultanta Donalda Hitfilda, postao inspiracija za TV emisiju “Amerikanci”. To pokazuju dokumenta koja je analizirao Vašington post.

Bezrukov sada služi kao šef Ruskog udruženja za izvoz tehnološkog suvereniteta i, prema rečima evropskih bezbednosnih zvaničnika, i dalje tesno sarađuje sa ruskim obaveštajnim službama.

- Indija i Rusija trebalo bi da uspostave privilegovano strateško partnerstvo i sarađuju na izgradnji naprednih tehnologija koje su održive i nezavisne od Zapada - navodi se u jednom od dokumenata koje je napisao Bezrukovljev tim.

- Napor treba uložiti i da se izgrade tehnologije koje se takođe mogu primeniti u zemljama globalnog Juga i stvoriti zajednička tehnološka baza za zemlje BRIKS-a u budućnosti, čime bi se trasirao put ka tehnološkom suverenitetu - navodi se u dokumentu.

Andrej Bezrukov Foto: Printskrin Youtube

Grupu BRIKS, koju čine ekonomije u razvoju, Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika, Moskva vidi kao način proširenja svog globalnog uticaja i suprotstavljanja Zapadu.

- Moramo da stvorimo sopstveni tehnološki ekonomski prostor kako bismo osigurali našu bezbednost. Moramo to da uradimo, inače ćemo biti zgnječeni - rekao je Bezrukov na nedavnom predavanju u Rusiji.

- Ne možemo to sami. Potrebni su nam saveznici, a lakše nam je da se ujedinimo sa onima koji su nam blizu: sa Iranom, sa Indijom i sa Jugoistočnom Azijom.

Bezrukov je negirao da i dalje sarađuje sa ruskim obaveštajnim službama ili da bi inicijativa mogla da predstavlja bilo kakav bezbednosni rizik za zemlje koje sarađuju.

- Promocija IT-a je normalan posao za svaku zemlju ili poslovno udruženje - rekao je. “Zapad dominira IT prostorom decenijama, prirodno je da želimo tehnološki suverenitet.”

Bezrukov je vraćen u Rusiju 2010. godine kada ga je FBI uhapsio, zajedno sa još devet operativaca.

Grupa je vraćena u Moskvu u okviru razmene špijuna, a njihovi tajni podaci su otkriveni nakon intenzivnog nadzora FBI-ja koji je ugrozio njihovu komunikaciju sa "Centrom", sedištem ruske spoljne obaveštajne službe.

Grupa ruskih obaveštajaca, Bezrukov u donjem redu, drugi sa desne strane Foto: US Marshals

U godinama nakon početka rata u Ukrajini, Bezrukov je postao ključni igrač u naporima Kremlja da izveze ruske sisteme za sajber bezbednost i druge IT sisteme širom BRIKS-a.

Međutim, dokumenti takođe pokazuju da su Bezrukovljevi napori usmereni na otvaranje puta Rusiji da se infiltrira u sisteme ovih zemalja.

Kao deo pokušaja izvoza ruskih sajber proizvoda, Bezrukov se udružio sa još jednim visokim bivšim obaveštajnim službenikom, Valentinom Makarovim, koji je ranije bio u moskovskoj delegaciji pri UNESKO-u, a sada predvodi udruženje programera softvera “Russoft”, koje je na čelu ruskih napora da ponudi alternativu zapadnom softveru.

Njih dvojica smatraju Indiju, koja ima dugogodišnju tradiciju odbrambene saradnje sa Rusijom koja datira još iz sovjetskog doba, centralnom za svoje napore zbog istorijskog partnerstva zemalja, pokazuju dokumenti.

Ali čak i dok su Makarov i Bezrukov nastojali da promovišu saradnju kao način za jačanje nezavisnosti Indije od Zapada, u privatnim razgovorima sa ruskim saradnicima, Makarov je naznačio da je zajednički razvoj projekata način da Rusija stekne kontrolu nad delom indijskog tehnološkog sektora, kao i da ojača poziciju Rusije u odnosu na Kinu.

- Važno je da će transfer tehnologije iz Rusije značiti zavisnost od razvoja, proizvodnje i obuke osoblja... i mogućnost isključivanja ovih sistema ako ove prijateljske zemlje prekrše sporazume - rekao je Makarov jednom od Bezrukovljevih saradnika, pokazuju dokumenti. "Dostignuće indijske saradnje sa Rusijom je postizanje pariteta sa Kinom."

Saradnja se fokusirala na zajednički razvoj projekata sajber bezbednosti i kvantne kriptografije, kao i na ruske predloge za korišćenje svog procesora Elbrus, računarskog sistema koji je Rusija razvila za upotrebu svoje vojske, kako bi se stvorio “nezavisan” i “bezbedan” indijski nacionalni procesor ili superračunar.

Makarov i Bezrukov su takođe prosledili predloge Indiji da primeni ruski operativni sistem BasAlt za zajedničku proizvodnju laptopova zajedno sa indijskom kompanijom OptimusLogic Systems Ltd., koje će koristiti vladine agencije, uključujući i indijsko Ministarstvo odbrane.

Neki od projekata su dobili podršku indijske vlade, uključujući potpisivanje preliminarnih sporazuma o izgradnji pogona za proizvodnju tih laptopova.

Krajem prošle godine osnovan je rusko-indijski tehnološki centar u kojem učestvuju Makarovljeva kompanija Russoft, kao i ruska kompanija Innopraktika, ruska tehnološka kompanija na čijem je čelu Putinova ćerka, Katerina Tihonova.

Katerina Tihonova Foto: Profimedia / Andrei Rublev's Museum

Makarov je razgovarao o planovima za produbljivanje saradnje sa Indijom, uključujući i oblast kvantne kriptografije, sa visokim kineskim zvaničnikom za nauku i tehnologiju, Guanom Šaonanom, pokazuju dokumenti, što dodatno ističe bezbednosne rizike za Indiju.

Indija i Rusija su u petak objavile niz sporazuma kojima se završila Putinova dvodnevna poseta Nju Delhiju, uključujući i one za olakšavanje radne aktivnosti između dve zemlje i borbu protiv ilegalnih migracija.

Zemlje su takođe izrazile interesovanje za zajedničku proizvodnju rezervnih delova i komponenti odbrambene opreme ruskog porekla u Indiji, putem transfera tehnologije i zajedničkih poduhvata.

Takođe su se složili da naglase “važnost zajedničkog istraživanja u nauci, tehnologiji i inovacijama” i “dalji razvoj saradnje” u digitalnim tehnologijama za zaštitu informacija, bezbednost kritične infrastrukture i sprovođenje zakona.

Ministarstvo finansija SAD uvelo je sankcije nekoliko ruskih firmi za sajber bezbednost zbog saradnje sa ruskim vojnim i obaveštajnim agencijama.

Za Bezrukova, borba za stvaranje saveza zemalja sposobnih da se suprotstave zapadnoj tehnološkoj dominaciji mogla bi da pruži izvesnu osvetu nakon što su američke vlasti tako intenzivno pratile njegove komunikacije dok je delovao iz Bostona skoro deceniju.

FBI je instalirao mnoštvo kamera, bubica i drugih uređaja za presretanje komunikacija u kući njegove porodice u Kembridžu, u Masačusetsu.

- Mislim da postoji izvesni stepen profesionalnog besa i sramote - rekao je jedan bivši američki zvaničnik upoznat sa Bezrukovljevim slučajem, govoreći pod uslovom anonimnosti zbog osetljivosti pitanja.

Zapadni zvaničnici su umanjili značaj bilo kakvih operativnih uspeha koje je Bezrukov možda postigao tajno iz Bostona.

U optužbama podnetim protiv njega navodi se da je „uspostavio kontakt“ sa bivšim visokopozicioniranim zvaničnikom američke vlade za nacionalnu bezbednost, kao i sa zvaničnikom koji je radio u vladinom istraživačkom centru na američkom programu uništavanja nuklearnih bunkera.

- Ne mislim da je iko pomislio da su na ivici... deljenja poverljivih informacija ili pružanja informacija koje bi mogle biti iskorišćene da se na njih utiče ili, a kamoli da ih kompromituju - rekao je bivši zvaničnik.

Od početka rata u februaru 2022. godine, Bezrukovljeva uloga u Moskvi je postala važnija, posebno kroz njegovo promovisanje “tehnološkog suvereniteta” širom globalnog Juga, rekao je Andrej Soldatov, stručnjak za ruske bezbednosne službe.