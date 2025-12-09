Slušaj vest

Troje dece propalo je kroz krovni prozor škole u De Hanu u Belgiji.

Dvanaestogodišnjak je prebačen u bolnicu u kritičnom stanju. Drugo dvoje dece je prebačeno u bolnicu sa lakšim povredama. Navodno su do krova stigli preko susedne zgrade.

Načelnik Vilfrid Vandaele (Severna Virdžinija) žali zbog njihovih povreda, ali naglašava da „obezbeđivanje svakog krova nije odgovornost vlade“.

Nesreća se dogodila oko 19:30 časova na krovu osnovne škole De Zebun u Grotestratu, blizu centra De Hana.

„Popeli su se na ravni krov dok su se igrali i pali su oko 5 metara kroz krovni prozor“, rekao je Denis Goes, glavni komesar policijske uprave Bredene/De Han.

Deca završila u školskoj kuhinji

Deca su sa krova pala u škosku kuhinju.

1/5 Vidi galeriju Troje dece propalo kroz krov škole u Belgiji, dečaci su pali pravo u školsku kuhinju Foto: screenshot vrt.be

Dečaci ne pohađaju tu školu

Troje mališana su meštani i imaju između 12 i 13 godina. Šta su tačno radili na krovu De Zibuna još uvek nije jasno. Oni tamo ne idu u školu.

Nakon nesreće, jedno od dece je pozvalo roditelje, koji su stigli na mesto događaja i pozvali policiju.

Uprava škole je obaveštena sinoć. „Bio sam u restoranu sa suprugom kada sam dobio poziv od policije“, rekao je direktor škole Tom Dermaut.

Direktor sumnja da su možda ušli u školu kroz susedne izviđačke sobe. „Nije prvi put da je dečak umešan u šalu na krovu, jer se leti mladi ljudi penju na krov kroz izviđačke sobe da bi se opustili ili sunčali. Šta su sada tamo radili, meni je misterija.“

„Možda nisu primetili kupolu jer je bilo tako mračno. (...) Morali bi da otvore vrata silom, jer je sve bilo zatvoreno, naravno.“

1/6 Vidi galeriju Belgijska policija Foto: FRANCOIS NASCIMBENI / AFP / Profimedia, Profimedia

Zašto krov nije bio obezbeđen?

Nesreća pokreće pitanja. Zar krov nije trebalo da bude bolje obezbeđen? „Ako ste malo domišljati, lako možete da se popnete na takav krov“, odgovorio je gradonačelnik Vilfrid Vandaele (Severna Virdžinija).

Prema rečima gradonačelnika, nije odgovornost opštine da obezbeđuje krovove. „Teško da možemo da pregledamo sve opštinske krovove da vidimo da li se na njih može penjati. Ili bi trebalo da zamenimo sve krovne prozore u opštini armiranim staklom i čelikom?“

Vandaeleov glavni cilj je podizanje svesti. „Jednostavno ne bi trebalo to da radite. To je najvažnija poruka i možda bi trebalo ponovo da je naglasimo.“

Škola će obavestiti i upozoriti učenike

Škola će obavestiti svoje učenike o incidentu i takođe želi da ih upozori. „Objasnićemo šta se dogodilo na času“, kaže Dermaut. „Takođe želimo da ovo uradimo preventivno, kako se nijedan naš učenik ne bi usudio da se popne na krov.“

Uprava traži nekoga ko može da restaurira kupolu - nadamo se danas.