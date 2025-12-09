Slušaj vest

Dvoje državljana Rumunije, zaposlenih u jednoj poznatoj nevladinoj organizaciji, udavili su se nakon što ih je odneo džinovski talas u Španiji. Podsetimo, tragedija se dogodila juče na zapadnoj strani ostrva Tenerife, kada je ogroman talas odneo turiste u more. U nesreći je stradalo i dvoje državljana Slovačke.

Tragedija se dogodila u području litica Los Gigantes,a svedoci kažu da je oko 20 ljudi plivalo u prirodnom bazenu Isla Kangreho kada ih je ogroman talas povukao u more i bacio na stene.

Kako prenose rumunski mediji, dvoje njihovih državljana, žena (42) i muškarac (38) su bili u grupi brojnih turista koji su ignorisali upozorenja vlasti.

Naime, područje gde se tragedija dogodila bilo je zatvoreno i na snazi je bilo upozorenje na opasne talase. Sumnja se da su turisti probili zaštitne barijere da bi ušli u vodu.

Na društvenim mrežama objavljeni su i dramatični snimci.

Prema nezvaničnim informacijama, osim četvoro stradalih turista još jedna osoba se vodi kao nestala.

"Porodice dvoje Rumuna već su stigle u zemlju i španske vlasti im pružaju podršku u vezi sa formalnostima. Žrtve iz Slovačke su majka i sin, takođe na odmoru na Tenerifima", izveštava Ciprijan Baltoju, dopisnik Observatora iz Španije.

Noć pre tragedije, španske vlasti izdale su upozorenje na visoke talase, visoke 2-3 metra, i zatvorile pristup tom području barijerom. Turisti su ignorisali upozorenja i, nažalost, platili životima.

"Istina je da se barijere ne poštuju. Štaviše, mnogo je pravila postavljenih na tablama koja se svaki put krše. Mi stalno menjamo barijere. Ne znam, mislim otprilike četiri puta godišnje. Otkako smo primili upozorenje za opasnost na obali, ovu barijeru su postavile opštinske službe, a lokalna policija je takođe izdala upozorenja", rekao je Emilio Navaro Kastanedo, gradonačelnik Santijaga del Teidea.