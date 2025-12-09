PRESUDA MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA ZA UŽASE OD PRE 20 GODINA U DARFURU

Sudije Međunarodnog krivičnog suda osudile su danas vođu ozloglašene sudanske milicije Džandžavid na 20 godina zatvora zbog ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti počinjenih u sukobu u Darfuru pre više od 20 godina.

Na ročištu prošlog meseca, tužioci su tražili doživotnu kaznu zatvora za Alija Muhameda Alija Abd-Al-Rahmana, koji je u oktobru osuđen po 27 tačaka optužnice za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, uključujući naređivanje masovnih pogubljenja i prebijanje dvojice zatvorenika do smrti sekirom 2003-2004. godine.

Foto: AP

"On je počinio ove zločine svesno, namerno i, kako pokazuju dokazi, sa entuzijazmom i snagom", rekao je tužilac Džulijan Nikols sudijama na ročištu za izricanje presude u novembru.

Abd-Al-Rahman (76) je stajao i slušao, ali nije pokazao nikakvu reakciju dok je predsedavajuća sudija Džoana Korner izricala kaznu.