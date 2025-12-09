Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp komentarisao je u opširnom intervjuu sajtu Politiko, između ostalih tema i stanje u Švedskoj i Nemačkoj.

Na konstataciju novinarke da je njegov pristup Evropi "toliko različit" u odnosu na bilo kojeg prethodnika u Beloj kući, Tramp je kazao da "samo želi da vidi snažnu Evropu".

Nakon što mu je novinarka rekla da nova nacionalna bezbednosna strategija SAD, koju je Trampova administracija predstavila krajem prošle nedelje, "dosta govori o promenama koje želi" u Evropi, predsednik SAD joj je objasnio kakav je njegov "pristup Evropi".

- Ja želim snažnu Evropu. Kada dozvole milionima ljudi da nagrnu u njihove zemlje, mnogi od tih ljudi čine strašne zločine. I onda pogledajte Švedsku. Ja ne udaram ovde po Švedskoj. Ja volim Švedsku. Volim ljude u Švedskoj. Ali, oni su od zemlje koja je bila bez kriminala postali zemlja u kojoj je sada puno kriminala - kazao je Tramp.

1/6 Vidi galeriju Bivša nemačka kancelarka Angela Merkel i američki predsednik Donald Tramp tokom njegovog prvog mandata Foto: Reuter, Reuter, 17.03.2017, Reuters

Šef Bele kuće je potom prešao na drugu zemlju.

- Pogledajte Nemačku. Nemačka je bila bez kriminala, a onda je (bivša kancelarka) Angela (Merkel) napravila dve greške oko imigracije i energetike. Ali, te dve (zemlje) su lepotice - poručio je Tramp.

1/4 Vidi galeriju Donald Tramp, intervju za "Politiko" Foto: Printscreen/Politico

Predsednik SAD je u intervju Politiku kazao i da su evropski lideri "slabići", ali da podržava mađarskog premijera Viktora Orbana, kao i da razmatra vojne operacije protiv narkokartela u Meksiku i Kolumbiji.