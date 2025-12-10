Slušaj vest

Vođa Hamasa Husam Badran zapretio je danas da neće preći u sledeću fazu sporazuma o prekidu vatre u Gazi dok se na Izrael ne izvrši veći pritisak da otvori ključni granični prelaz, obustavi smrtonosne napade i dozvoli da uđe više pomoći na palestinsku teritoriju.

Izraelska vlada je, međutim, kako navodi, spremna da pređe u sledeću, komplikovaniju fazu sporazuma o prekidu vatre.

Badran, član političkog krila Hamasa, pozvao je na "potpunu primenu svih uslova prve faze" pre nego što se krene dalje, uključujući i okončanje "kontinuiranog rušenja palestinskih domova u delu teritorije koji je još uvek pod kontrolom Izraela".

Izraelske vojne operacije u Gazi rezultirale su smrću najmanje 376 Palestinaca od stupanja prekida vatre 10. oktobra, prema rečima palestinskih zdravstvenih zvaničnika.

Hamas ima vrlo malo uticaja u pregovorima i mogao bi se naći pod velikim pritiskom drugih regionalnih lidera poput Katara i Turske da ne koči krhko primirje.