Evropska unija je danas oštro odgovorila na komentare američkog predsednika Donalda Trampa, koji je Evropu nazvao „neuspešnom“ grupom zemalja kojima vladaju „slabi“ lideri.

U velikom intervjuu za Politiko, emitovanom danas, Tramp je kritikovao Evropu kao loše upravljanu i nesposobnu da reguliše migracije, piše Politiko.

„Oni su slabi“

„Mislim da su slabi“, rekao je Tramp, misleći na predsednike i premijere evropskih zemalja, dodajući: „Ne mislim da znaju šta da rade. Evropa ne zna šta da radi.“

Portparolka Evropske komisije Paula Pinjo reagovala je na Trampovu oštru procenu, snažno braneći evropske lidere.

EK: Zahvalni smo što imamo odlične lidere

„Veoma smo zadovoljni i zahvalni što imamo odlične lidere, počevši od predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, na koju smo zaista ponosni, koji nas mogu voditi kroz mnoge izazove sa kojima se svet suočava“, rekla je Pinjo.

Takođe je pohvalila „mnoge druge lidere na čelu 27 država članica koje su deo ovog evropskog projekta, ovog mirovnog projekta, koji vode EU kroz sve izazove sa kojima se suočava, od trgovine do rata u našem susedstvu“.

„Stoga, dozvolite mi da iskoristim ovu priliku da ponovim ono što milioni građana u EU osećaju: Ponosni smo na naše lidere“, zaključila je.

Niz napada na Evropu

Evropa je poslednjih dana bila pod višestrukim napadima Trampove administracije.