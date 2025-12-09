Slušaj vest

Ukrajinski glumac i sportista Ivan Kononenko potvrđeno je da je poginuo dok je služio na Kurskom frontu, nakon što se duže vreme vodio kao nestao u akciji.

Vest je objavila Državna agencija za filmsku industriju Ukrajine, prenosi Ukrinform.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima je prikazano kako se na ulicama Kijeva odaje počast nastradalom glumcu.

„Ivan nije bio samo vojnik – pre invazije velikih razmera, proveo je mnogo godina radeći u filmskoj industriji i sportu. Bio je dugogodišnji član tima legendarnog strongmena Vasilija Virastjuka, takmičeći se u dizanju tegova i strongmenskim disciplinama. Tokom godina, postao je dobitnik nagrada i šampion na brojnim takmičenjima, uključujući Otvoreno prvenstvo Ukrajine 2006. Olimp Strongmen (Kijev, 23. april 2006)“, navodi se u saopštenju.

U filmskoj i televizijskoj industriji, Kononenko se pojavio u širokom spektru produkcija. Njegove uloge uključuju „Pakleni barjak, ili Kozački Božić“, „Sluga naroda“, „Ljubav u lancima“, „Prve laste“, „Ludo venčanje“, „Kijev dan i noć“, „Pravi misticizam“, „Straža“, „Žuta zvezda“, „Septembar“, „Istraživači“ i „Karas“.