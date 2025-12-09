Slušaj vest

Poljska je izrazito na ukrajinskoj strani u ratu sa Rusijom, što zvaničnici iz Varšave otvoreno i govore, a snimak koji ćete videti očigledno demonstrira do koje mere ide antirusko raspoloženje u toj zemlji. Ili bar kod dela poljskih građana.

Na X kanalu poljskog sajta Višegrad24 pojavio se snimak iz neimenovane katoličke crkve, gde sveštenik, koji je vodio misu, pita decu:

"Kada biste se vi pitali, šta bi trebalo danas da se uradi da bude mir u svetu? Imate li neke ideje? Anastasija?"

Devojčica po imenu Anastasija odgovorila je:

"Da ljudi žive u slozi, da se ne svađaju".

Drugi dečak je rekao: "Da se ljudi slažu".

A onda je na red došao treći dečak, za koga se navodi da ima pet godina, sa odgovorom:

"Da umre (ruski predsednik) Putin!".

Posle toga nastao je smeh u crkvi, a sveštenik se nadovezao:

"Ako je to božja volja, biće tako".