Kancelar Nemačke Fridrih Merc izjavio je danas da nova američka strategija za nacionalnu bezbednost naglašava potrebu da Evropa postane "mnogo više nezavisna" od SAD u pogledu bezbednosne politike.

Merc se takođe usprotivio ideji da je evropskoj demokratiji potrebno spasavanje.

Strategija SAD, objavljena prošlog petka, prikazuje evropske saveznike kao slabe, dok nudi prećutnu podršku krajnje desničarskim političkim strankama i kritikuje evropsku politiku slobode govora i migracione politike.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta juče je upozorio SAD da se ne mešaju u evropske poslove i rekao da samo evropski građani mogu da odlučuju koje stranke treba da upravljaju Evropom.

Foto: Shutterstock, AP/Julia Demaree Nikhinson, EPA/Federico Gambarini Pool

Kancelar Merc je rekao da ga ne iznenađuje suština strategije, jer je ona u velikoj meri u skladu sa izlaganjem potpredsednika SAD Džejmsa Dejvida Vensa evropskim saveznicima u Minhenu u februaru.

Naveo je da su neki delovi dokumenta "neprihvatljivi sa evropske tačke gledišta".

"Ne vidim nikakvu potrebu za tim da Amerikanci sada hoće da spasavaju demokratiju u Evropi. Ako joj bude potrebno spasavanje, mi ćemo to uraditi sami", rekao je Merc.

Dodao je da nova američka strategija potvrđuje njegovu procenu da građani Evrope moraju postati "mnogo više nezavisni od SAD u pogledu bezbednosne politike".

"To nije iznenađenje, ali je sada ponovo potvrđeno. Dokumentovano je", rekao je Merc.

SAD su prošle nedelje objavile dokument pod nazivom "Nacionalna bezbednosna strategija", u kojem pored ostalog piše da predsednik Donald Tramp namerava da prekine masovne migracije u svetu i uvede kontrolu granica kao glavni element američke bezbednosti.