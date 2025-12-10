Slušaj vest

Dok hiljade poljoprivrednika Grčke blokadama puteva traktorima širom zemlje danima zahtevaju finansijsku pomoć države, tužilac Vrhovnog suda Konstantinos Cavelas je danas uz pretnju kaznama naložio svim tužiocima i policiji da po službenoj dužnosti smesta preduzmu "mere za prekidanje ometanja saobraćaja i ugrožavanje kritične infrastrukture".

Tužilac je ocenio da poljopivrednici blokadama čine krivična dela, a da pripadnici vlasti koji ne primenjuju zakon na njih, snose i disciplinsku, i krivičnu odgovornost, prenela je atinska RTV SKAI.

Uz blokade graničnih prelaza i glavnih puteva u Grčkoj, poljoprivrednici su u ponedeljak blokirali i aerodrome na Kritu - u Iraklionu i Hanji.

Ušli na piste i u zone za dolaske i odlaske putnika, što je dovelo do prekida rada aerodroma.

Poljoprivrednici su se sukobili s policijom čiju su jednu interventnu jedinicu uspeli da oteraju posle okršaja, a blokadu aerodroma su obustavili kada su sami to odlučili.

Poljoprivrednici su danas počeli i da zauzimaju putničke luke, blokirajući njihov rad, te neki brodovi isplovljavaju prazni.

Ministar poljoprivrede Kostas Cijaras je danas izjavio da poljoprivrednici ne dolaze na pregovore jer nemaju zajedničko, koordinaciono telo, već su na svakoj blokadi zahtevi lokalni.

Ministar je kazao da od sledeće godine neće biti problema sa isplatom subvencija za stočare koji su jedna od većih grupa koje protestuju, jer će se "stvarno prebrojavati stada i na osnovu toga isplaćivati novac".

Prijavljivanje posedovanja više stoke od stvarnog broja, čak i prijavljivanje nepostojećih stada, kao i slične malverzacije u drugim granama poljoprivrede uz masovnu korupciju, jesenas su ;doveli do velikog skandala zloupotrebe novca EU za subvencije, do smenjivanja ministara i hapšenja u Grčkoj.

Agencija "Interview" je danas objavila rezultat ankete po kojem 76 odsto građana podržava poljoprivrednike, ali su podeljeni u odnosu prema njihovim blokadama puteva: 53 odsto je reklo da se slaže s blokadama kao oblikom protesta, a 46 odsto da se ne slaže.