Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Lav XIVpozvao je danas na dijalog kako bi se postigao "pravedni i trajni mir" posle sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, saopštio je Vatikan.

Papa je "ponovio potrebu za nastavkom dijaloga i obnovio svoju iskrenu nadu da će tekuće diplomatske inicijative dovesti do pravednog i trajnog mira", navodi se u saopštenju.

Volodimir Zelenski i papa Lav XIV Foto: VATICAN MEDIA HANDOUT/VATICAN MEDIA

Takođe su razmatrana pitanja ratnih zarobljenika i povratka ukrajinske dece koju je Rusija otela njihovim porodicama, za šta je Vatikan delovao kao posrednik između Kijeva i Moskve, dodaje se u saopštenju.

Sastanak između Volodimira Zelenskog i pape Lava XIV održan je u papskoj rezidenciji Kastel Gandolfo, oko 20 kilometara jugoistočno od Rima.

(Kurir.rs/Beta)

