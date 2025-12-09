Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Lav XIV pozvao je danas na dijalog kako bi se postigao "pravedni i trajni mir" nakon sastanka sa Zelenskim
SASTALI SE PAPA I ZELENSKI: Poglavar Rimokatoličke crkve poziva na dijalog da bi se postigao "pravedan i trajan mir" (FOTO)
Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Lav XIVpozvao je danas na dijalog kako bi se postigao "pravedni i trajni mir" posle sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, saopštio je Vatikan.
Papa je "ponovio potrebu za nastavkom dijaloga i obnovio svoju iskrenu nadu da će tekuće diplomatske inicijative dovesti do pravednog i trajnog mira", navodi se u saopštenju.
Volodimir Zelenski i papa Lav XIV Foto: VATICAN MEDIA HANDOUT/VATICAN MEDIA
Takođe su razmatrana pitanja ratnih zarobljenika i povratka ukrajinske dece koju je Rusija otela njihovim porodicama, za šta je Vatikan delovao kao posrednik između Kijeva i Moskve, dodaje se u saopštenju.
Sastanak između Volodimira Zelenskog i pape Lava XIV održan je u papskoj rezidenciji Kastel Gandolfo, oko 20 kilometara jugoistočno od Rima.
(Kurir.rs/Beta)
