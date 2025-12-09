Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski odgovorio je danas američkom kolegi Donaldu Trampu povodom pitanja izbora u Ukrajini.

"Uvek sam spreman za izbore", rekao je Zelenski italijanske listove Mesađero i Republiku, uoči sastanka sa italijanskom premijerkom Đorđom Meloni.

Zelenski je rekao da veruje Meloni u pregovorima, koji se vode prema američkom mirovnom predlogu za okončanje rata u Ukrajini.

Ranije u toku dana, Tramp je optužio Kijev da izbegava izbore pod izgovorom rata.

"Mislim da je vreme za izbore. Prošlo je mnogo vremena. Pričaju o demokratiji, ali dođe tačka kada to više nije demokratija. Mislim da bi ukrajinski narod trebalo da ima taj izbor. Možda bi Zelenski pobedio, ne znam. Ali izbori su važni", rekao je Tramp.

Takođe, Zelenski je najavio da će Ukrajina uskoro biti spremna da SAD podnese revidirani dokument o mirovnim naporima.

On je napomenuo da su ukrajinski i evropski timovi "veoma aktivno" radili na svim komponentama mogućih koraka za okončanje rata i da su sada spremni da ih predstave američkim partnerima.

Zelenski je naglasio da je Kijev zainteresovan za istinski mir i da ostaje u stalnom kontaktu sa Amerikom.

Prema njegovim rečima, uspeh zavisi od spremnosti Rusije da "preduzme efikasne korake kako bi zaustavila krvoproliće".

