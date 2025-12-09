Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je danas da je Donbas ulazio u sastav Ruske Sovjetske Federativne Socijalističke Republike, ali da je čuveni revolucionar Vladimir Lenjin svojevremeno promenio odluku, i da je region dat Ukrajini.

Šef ruske države je poručio da je Donbas istorijska teritorija Rusije.

"Jednostavno, to je prirodna stvar, istorijska činjenica. I čak je prilikom formiranja, stvaranja Sovjetskog Saveza vođena rasprava, ja sam već o tome govorio. Donbas je ušao u sastav Ruske Sovjetske Federativne Socijalističke Republike, a zatim je Vladimir Ijlič odlučio - kako se izrazio, ovo je direktan citat iz dokumenta - da se 'preinači odluka'. I on je preinačio, i to je to - Donbas je dat Ukrajini. Eto tako se dogodilo", rekao je Putin.

On je najavio da će sva naselja koja su, kako je naveo, "oslobodile ruske oružane snage biti obnovljena", a vlasti će pomoći u obnovi stambenih objekata.

"Naravno, moramo učiniti sve što možemo da pomognemo ovim ljudima da obnove svoje domove. Mogu odmah reći da će sve biti obnovljeno“, rekao je ruski lider tokom sastanka Saveta za razvoj civilnog društva i ljudskih prava.