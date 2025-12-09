Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp otkrio je danas koje evropske lidere ceni.

Osim što je ismejao evropske lidere, posebno je pohvalio lidera Mađarske Viktora Orbana.

"Pogledajte Orbana, ne dopušta nikome da mu uđe u zemlju! On odlično obavlja posao po pitanju ilegalnih migracija", istakao je Tramp za Politiko.

Tramp je takođe govorio o turskom predsedniku Redžepu Tajipu Erdoganu, kojeg je opisao kao "tvrdu figuru" i "prijatelja".

Foto: Evan Vucci/AP Pool

Navodi da evropski lideri "često traže od njega da kontaktira Erdogana kada sami ne mogu da razgovaraju s njim".