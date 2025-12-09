Slušaj vest

Osam godina, porodica se nadala, plašila i tražila, a onda im je stigla potvrda da je Dženifer S. (21) mrtva, nakon što je bivši dečko odveo policiju do delova tela koje je zakopao u blizini Francena, u austrijskom okrugu Cvetl.

Iako nema zvanične potvrde, policija pretpostavlja da su pronađeni ostaci devojke iz Beča, koja je nestala 2018. godine.

Kako su istražitelji objavili na konferenciji za novinare u utorak, osumnjičeni počinilac je navodno u razgovoru govorio o "savršenom ubistvu".

Tamo je 32-godišnjak detaljno opisao kako bi se rešio tela bez ostavljanja traga – i to je ono što je ponovo pokrenulo istragu.

Dženifer je raskinula sa osumnjičenima

Godine 2018, nakon žestoke svađe, Dženifer S. je želela da zauvek prekine vezu sa svojim tadašnjim dečkom. On je navodno potpuno izgubio živce: Prema njenom sopstvenom iskazu, usledila je tuča. On je potom navodno zgrabio Dženifer S. otpozadi i davio je podlakticom nekoliko minuta dok je nije ubio.

Osumnjičeni je zatim svukao telo i stavio ga u veliki kofer. Nakon toga se vozio sa Dženifer S. u prtljažniku iz bečke četvrti Brigitenau do prvog mesta za odlaganje otpada u Grosvajkersdorfu (Donja Austrija). Na seoskom putu, osumnjičeni je skrenuo na zemljani put. Zatim je telo pokrio granama i lišćem.

Više puta premeštao telo iz straha

Pošto mu je policija oduzela mobilni telefon i vozilo zbog tekuće istrage, uspaničio se. Znao je da mora da sakrije ostatke Dženifer S. negde drugde. Dakle, dok su policijski timovi tragali za Dženifer u blizini Grosvajkersdorfa, njen bivši dečko je odlučio da je vrati u automobil u tajnoj operaciji i sakrije je negde drugde.

Osumnjičeni je navodno umotao telo u ceradu dva meseca kasnije, u martu 2018. godine, a zatim se vozio oko 60 kilometara prema regionu Valdfirtel. U blizini Alenštajga (Donja Austrija), muškarac je skrenuo sa glavnog puta na zemljani put i vozio oko 100 metara pre nego što je drugi put ostavio telo Dženifer S. i pokrio ga lišćem.

Pošto se radilo o vojnom poligonu za obuku koji je tek kasnije ograđen, poslednjih godina nije bilo šetača. I tako je telo studentkinje godinama ostalo neotkriveno. Sam osumnjičeni tvrdi da se nikada nije vratio na mesto gde je ostavio Dženi.

Nakon njegovog opširnog priznanja početkom decembra, policija je uspela da pronađe njene ostatke, a sve zahvaljujući osumnjičenom koji ih je direktno odveo na lokaciju.

Osumnjičeni nije mogao da se nosi sa raskidima i bio je u psihijatrijskoj bolnici

Tridesetdvogodišnjeg muškarca, koji je priznao zločin, oni koji su mu bliski opisuju kao muškarca kratkog "fitilja".

Prema policiji, ranije je pravio probleme svojim bivšim devojkama. Očigledno nije mogao da se nosi sa tim kada su ga partnerke ostavile.

Kako se dodaje, Dženifer je podvrgao ne samo psihološkom zlostavljanju, već ju je i proganjao, a na kraju i fizički napao.

Bilo je više žalbi protiv tridesetdvogodišnjaka, ali nije bilo osuđujućih presuda. Nakon raskida 2019. godine, osumnjičeni je morao biti smešten u psihijatrijsku bolnicu – ali je kasnije pušten nakon što je proglašen izlečenim.