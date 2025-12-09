Slušaj vest

Američka strana dala je Ukrajini nekoliko dana da odgovori na najnoviju verziju "mirovnog sporazuma" koji razmatra sa njom i Rusijom, prenela je Ukrajinska pravda, pozivajući se na izvore Fajnenšl tajmsa.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je evropskim liderima rekao da je tokom "teškog" razgovora u subotu sa izaslanicima Donalda Trampa pozvan da brzo donese odluku o mirovnom sporazumu.

U članku se navodi da Zelenski ima "nekoliko dana" da odgovori na predloženi "mirovni sporazum".

Sagovornici Fajnenšl tajmsa rekli su da je Zelenski američkoj strani poručio da mu je potrebno vreme da se konsultuje o sporazumu sa drugim evropskim saveznicima.

Izvor upoznat sa uslovima predloženim Kijevu rekao je za FT da se Tramp nada da će zaključiti sporazum do Božića.

Jedan od zapadnih zvaničnika opisao je ukrajinsku stranu kao "zaglavljenu između teritorijalnih zahteva koje ne može da prihvati i američke strane koju ne može da odbije".