Slušaj vest

Žena iz Austrije, koja je teško povređena u incidentu na klizalištu 2021. godine, izgubila je spor u kom je tražila 30.100 evra odštete, jer su svi sudovi, uključujući i Vrhovni sud presudili protiv nje.



Naime, kako prenose tamošnji mediji, žena je klizala brzinom od oko 15 do 20 km/hkada je presekla red drugih klizača i snažno se sudarila sa muškarcem, izveštavaju novine "Die Presse".

Prema sudu, on je klizao samo četiri do pet km/h iza svoje ćerke, početnice. Žena je teško povređena u sudaru i potom je zahtevala 30.100 evra odštete.

Žena je mogla da izbegne nesreću

Žena koja je tužila muškarca za odštetu se smatra dobrom klizačicom, ali prema sudu, očigledno je vozila prebrzo.

- Sa tehničke tačke gledišta, njena brzina je bila preterana i neprimerena - navodi se u presudi.

Velika brzina, kao i činjenica da je prešla kružnu putanju koju je postavila gomila, dovela je do opasne situacije, prema sudu.

Sa više pažnje ili manjom brzinom, žena je mogla da izbegne nesreću. Muškarac, s druge strane, nije bio kriv. Nije mogao ni da vidi ženu koja se približava niti da reaguje na vreme u poslednje dve sekunde pre sudara.

Ilustracija Foto: PCN Photography / Alamy / Profimedia

Prekomerna brzina je povećala rizik

Vrhovni sud (OGH) je izjavio da čak i iskusnim klizačima trebaju dve sekunde da uopšte započnu reakciju izbegavanja sudara.

Stoga je bilo nerealno optužiti muškarca za bilo kakvo nezakonito postupanje – on sam, uzgred budi rečeno, nije postavio nikakve zahteve.

U sportu važi centralno pravilo: nesreće nisu nezakonite ako ne prelaze tipičan rizik sporta. Prekršaj u fudbalu ili sudar u klizanju na ledu se obično smatra "na sopstveni rizik".

Međutim, u ovom slučaju, tužilja je sama bila kriva: njena prekomerna brzina i prelazak ovala stvorili su nedopustivo povećanje rizika.

I prvostepeni sud i Viši regionalni sud u Lincu odbacili su tužbu u celosti, jer vrhovni sud nije video razlog za preispitivanje ovih odluka, stoga žena mora sama da snosi troškove.