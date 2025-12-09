Slušaj vest

Rusija godinama vodi hibridni rat protiv Nemačke, pa se trenutno radi na jačanju vojske i unapređenju sistema civilne zaštite, rekao je danas za Ukrinform Martin Šeleis, savezni komesar za otpornost na krize, bezbednosnu politiku i civilno-vojnu saradnju Reda Malte u Nemačkoj, penzionisani general-potpukovnik Bundesvera.

"Već godinama posmatramo sve agresivniji hibridni rat Rusije protiv Nemačke. Sajber napadi, sabotaže, dezinformacije, špijunaža, uključujući upotrebu dronova, postali su uobičajeni", rekao je Šeleis.

Prema izveštajima, zapadne, a naročito nemačke obaveštajne službe upozoravaju da Rusija može napasti Evropu do kraja decenije.

Trenutni prioritet jačanje Bundesvera

Sagovornik ukrajinske novinske agencije, koji je služio u vojsci 46 godina, istakao je da je trenutni prioritet jačanje Bundesvera, koji bi, po planu kancelara Fridriha Merca, trebalo da postane najsnažnije konvencionalno oružano telo u Evropi, bar u zapadnoj Evropi. Za postizanje tih ciljeva, do 2029. godine planirano je da se za odbranu potroši 154 milijarde evra, a još 66 milijardi evra za odbrambenu infrastrukturu, što je više nego dvostruko od sadašnjih iznosa.

Martin Šeleis Foto: Printscreen/Youtube

"Dakle, novca ima dovoljno, sada je potrebno brzo regrutovati osoblje - danas ih ima 184.000, cilj je 260.000 - proizvoditi materijale i graditi objekte. Regulativa se svuda prilagođava da se ubrza sprovođenje“, rekao je Šeleis.

Bivši vojni komandant je napomenuo da odbrana, koja je u Nemačkoj uglavnom zapostavljena od 1990. godine, privlači sve više pažnje kako njene slabosti postaju očigledne.

Nemačka ima dobre kapacitete

Takođe je priznao da Nemačka ima „prilično dobre kapacitete“, ali su oni uglavnom fokusirani na zaštitu od katastrofa u mirnodopskim uslovima.