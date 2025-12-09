Slušaj vest

Muškarac iz Mičigena je umro od besnila nakon što je primio bubreg od drugog muškarca koji je umro od bolesti kada ga je ogrebala tvor dok je branio mače, u onome što zvaničnici opisuju kao "izuzetno redak događaj".

Prema nedavnom izveštaju Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), pacijent iz Mičigena je primio transplantaciju bubrega u bolnici u Ohaju u decembru 2024. godine.

Oko pet nedelja kasnije, počeo je da oseća tremor, slabost donjih ekstremiteta, konfuziju i urinarnu inkontinenciju. Ubrzo je hospitalizovan i primljen na ventilator, a zatim je umro. Obdukcija je potvrdila besnilo, navodi se u izveštaju CDC-a, zbunjujući vlasti jer je porodica primaoca rekla da nije imao nikakav kontakt sa životinjama.

Lekari su zatim pregledali evidenciju o donoru bubrega, muškarcu iz Ajdaha, i otkrili da je u upitniku za procenu rizika donora (DRAI) naveo da ga je ogrebao tvor. Kada su pitani, porodica je objasnila da mu se nekoliko meseci ranije, u oktobru, dok je držao mače u šupi na svom seoskom imanju, približio tvor, pokazujući "predatorsku agresiju prema mačetu".

Čovek se odbranio od životinje u susretu za koji izveštaj kaže da je "tvora onesvestio", ali ne pre nego što je čovek zadobio "ogrebotinu po potkolenici koja je krvarila", iako nije mislio da je ugrižen.

Stanje se pogoršalo posle samo nekoliko nedelja

Pet nedelja kasnije, rekao je član porodice, postao je zbunjen, imao je poteškoća sa gutanjem i hodanjem, imao je halucinacije i ukočen vrat. Dva dana kasnije, pronađen je bez svesti kod kuće nakon pretpostavljenog srčanog zastoja. Iako je reanimiran i hospitalizovan, nikada se nije osvestio, a posle nekoliko dana je "proglašen moždano mrtvim i isključen sa aparata za održavanje života".

U izveštaju se navodi da je nekoliko njegovih organa, uključujući i levi bubreg, donirano.

Nakon što je posumnjano na besnilo kod primaoca bubrega, vlasti su se vratile na testiranje laboratorijskih uzoraka od donora; testovi na besnilo su bili negativni. Ali uzorci biopsije direktno iz njegovih bubrega otkrili su soj "u skladu sa besnilom srebrdlakog slepog miša", što sugeriše da je on, zapravo, umro od besnila i preneo ga na donora.

Istraga je sugerisala "verovatni trostepeni lanac prenosa" u kojem je slepi miš zarazio tvora, koji je zarazio donora, čiji je bubreg zatim zarazio primaoca.

Organi otišli i drugim pacijentima

CDC je saopštio da je to tek četvrti prijavljeni slučaj besnila prenetog transplantacijom u Sjedinjenim Državama od 1978. godine. Napomenuo je da je rizik od bilo koje infekcije prenete transplantacijom, uključujući besnilo, izuzetno nizak.

Nakon što su otkrili da su tri osobe takođe primile transplantate rožnjače od istog donora, vlasti su odmah uklonile transplantate i sprovele postekspozicionu profilaksu (PEP) kako bi se sprečila infekcija. Tri osobe su ostale asimptomatske, navodi se u izveštaju.

U izveštaju CDC-a se navodi da u SAD članovi porodice često pružaju informacije o faktorima rizika od zaraznih bolesti potencijalnog donora, uključujući izloženost životinjama. Besnilo se obično "isključuje iz rutinskog testiranja na patogene kod donora zbog njegove retkosti kod ljudi u Sjedinjenim Državama i složenosti dijagnostičkog testiranja".

- U ovom slučaju, članovi bolničkog osoblja koji su lečili donora u početku nisu bili svesni ogrebotine od tvora i pripisali su njegove znake i simptome pre prijema hroničnim komorbiditetima - navodi se u izveštaju.

U intervjuu za Njujork tajms, dr Lara Danciger-Isakov, direktorka za zarazne bolesti kod imunokompromitovanih domaćina u Medicinskom centru Dečje bolnice u Sinsinatiju, opisala je incident kao "izuzetno redak događaj", dodajući da je "sve u svemu, rizik izuzetno mali".