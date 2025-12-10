Slušaj vest

Fotografija, na kojoj je prikazan tenk u potpunosti obložen metalnim žicama, jedna je od najslikovitijih primera novog tipa oklopa protiv dronova. Ovakav oklop prvi put je primećen na tenkovima koji su ulazili u Ukrajinu tokom jeseni ove godine, piše Radio Slobodna Evropa (RSE).

Oklop je, navodno, napravljen od čeličnih kablova sečenih na jednake dužine, a zatim razdvojenih u pojedinačne žice. Iglaste žice se potom pričvršćuju na metalnu konstrukciju kaveza montiranu na tenk ili vozilo.

Obe strane u sukobu u Ukrajini sada koriste nova prekrivanja protiv dronova, koja su nazvana "jež oklop".

Iryna Ribakova, portparolka 93. mehanizovane brigade Ukrajine, rekla je za RSE da je "pahuljasti" oklop dizajniran "da zapetlja dronove i spreči detonaciju, ili da detonacija nastupi na udaljenosti od trupa vozila". Većina kamikaza FPV dronova opremljena je osiguračem koji viri iz bojeve glave i detonira pri udaru. Novi bodljikavi oklop mogao bi potencijalno zapetljati takav dron pre nego što osigurač dođe do čvrste površine.

Ribakova kaže da je jedan ruski "jež" tenk koji je delovao blizu Toretska u Donjeckoj oblasti izdržao desetine pogodaka ukrajinskih FPV dronova pre nego što je konačno uništen. Dodaje da protiv većih i bržih kamikaza dronova, poput ruskog Lanceta, "jež" oklop pruža malu zaštitu.

Karlo Masala, profesor i vojni ekspert na Univerzitetu Bundesver u Minhenu, rekao je za RSE da najnovija protivdronovska mera "izgleda kao nova taktika za vraćanje manevara u ratovanje".

S obzirom na efikasnost jeftinih FPV dronova sposobnih da unište tenkove vredne i do nekoliko miliona dolara, obe strane u sukobu su se borile da izvedu tip napada oklopnim vozilima koji je nekada bio temelj vojnih taktika. Masala kaže da smo poslednjih meseci "videli samo upade nekoliko vojnika iza neprijateljskih linija". Veliki pokreti trupa i vozila uglavnom su ograničeni na maglovite dane, kada loša vidljivost smanjuje pretnju izviđanja i FPV dronova.

Neobični novi oklop navodno dolazi s drastičnim kompromisima za posade tenkova.

Jedan ruski vozač tenka nedavno je dao intervju u kojem je opisao tenk opremljen "jež" oklopom. Kao rezultat dodatne težine, tenk "nije prešao ni deset kilometara pre nego što je jedan (od komponenti pogonskog sklopa) otkazao". Vozač je dodao da masa "jež" oklopa znači da je "opterećenje na komponentama (tenka) ogromno".

Masala kaže da se takvi nedostaci "očigledno prihvataju kako bi se manevarsko ratovanje ponovo vratilo".

Portparolka Ribakova bila je svedok rane verzije oklopa "jež" kada je ukrajinski tim u maju pričvrstio plastične kablove, dizajnirane da zapetljaju propelere dronova, kroz metalni kavez na tenku. Glomazno vozilo korišteno je kao mamac kako bi skrenulo pažnju s ukrajinskih trupa koje su se povlačile s položaja.

"Neprijateljski FPV dronovi leteli su prema tenku. Bilo je oko pet ili šest pogodaka koje posada gotovo nije osetila", kaže Ribakova, "ali onda je neprijatelj bacio protivtenkovsku minu", koja je zapalila motor vozila.