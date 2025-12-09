Slušaj vest

Ukrajina bi mogla biti spremna da održi izbore tokom punog rata sa Rusijom ako SAD i evropski partneri pomognu u obezbeđivanju bezbednosti, rekao je večeras predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Njegova izjava dolazi neposredno nakon nedavnih komentara američkog predsednika Donalda Trampa o izborima u Ukrajini.

Prema rečima ukrajinskog predsednika, takav potez zavisi od bezbednosti, s obzirom na to da Rusija i dalje redovno napada zemlju, kao i od sposobnosti vojnika da glasaju i od zakonodavnih pitanja.

"Sada tražim, i govorim to otvoreno, od SAD da mi pomognu. Zajedno sa našim evropskim partnerima, možemo obezbediti potrebnu bezbednost da se održe izbori. Ako se to dogodi, Ukrajina će biti spremna da sprovede izbore u narednih 60 do 90 dana“, rekao je Zelenski, dodajući da o ovom pitanju nije razgovarao sa Vašingtonom.

"Imam volju i spremnost za to."

Kijev independent navodi da ovakve izjave označavaju zaokret u stavu Kijeva. U početku su ukrajinski zvaničnici govorili da će izbori biti održani tek nakon završetka rata, ali je Zelenski kasnije rekao da bi razmotrio takvu odluku ako bi bio postignut prekid vatre.

On je sada pozvao zakonodavce da pripreme zakonske predloge koji bi omogućili izmene izbornog zakona tokom vanrednog stanja.

"Čekam predloge od naših partnera, očekujem sugestije od naših zakonodavaca, i spreman sam za izbore", rekao je Zelenski.

Danas razgovarao sa Meloni

Zelenski je nešto ranije rekao da je imao" odličan i sadržajan" razgovor sa premijerkom Italije Đorđom Meloni o radu ukrajinskog pregovaračkog tima i o trenutnoj diplomatskoj situaciji.