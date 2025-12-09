Policija u Frenkfortu saopštila je da je oko 15.35 po lokalnom vremenu reagovala na prijavu o napadaču koji je bio aktivan na prostoru univerziteta
PUCNJAVA U STUDENTSKOM DOMU U KENTAKIJU! Nekoliko osoba ranjeno, napadač priveden!
Nekoliko ljudi ranjeno je, a napadač je priveden, nakon pucnjave u Studentskom domu američkog Državnog univerziteta Kentakija.
Policija u gradu Frenkfortu saopštila je da je oko 15.35 po lokalnom vremenu reagovala na prijavu o napadaču "koji je bio aktivan na prostoru univerziteta".
Zvaničnik univerziteta potvrdio je za WKYT da se pucnjava dogodila u južnom delu studentskog doma.
Policija Frenkforta navodi da je osumnjičeni u pritvoru, ali da je univerzitet i dalje pod blokadom do daljeg.
Zvaničnik univerziteta rekao je za WKYT da je više osoba povređeno. Njihovo zdravstveno stanje još nije poznato.
