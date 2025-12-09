Slušaj vest

Nekoliko ljudi ranjeno je, a napadač je priveden, nakon pucnjave u Studentskom domu američkog Državnog univerziteta Kentakija.

Policija u gradu Frenkfortu saopštila je da je oko 15.35 po lokalnom vremenu reagovala na prijavu o napadaču "koji je bio aktivan na prostoru univerziteta".

Zvaničnik univerziteta potvrdio je za WKYT da se pucnjava dogodila u južnom delu studentskog doma.

Policija Frenkforta navodi da je osumnjičeni u pritvoru, ali da je univerzitet i dalje pod blokadom do daljeg.

Zvaničnik univerziteta rekao je za WKYT da je više osoba povređeno. Njihovo zdravstveno stanje još nije poznato.

(Kurir.rs/WSAZ/P.V.)

Ne propustitePlanetaŽESTOKA PUCNJAVA U SAD, DEVETORO POGOĐENO IZ VATRENOG ORUŽJA: Policija kaže da je zatekla haos po dolasku na mesto nesreće
ap-chi1.jpg
PlanetaMASOVNA PUCNJAVA U AMERICI: Najmanje četvoro mrtvih i 12 ranjenih na proslavi povodom utakmice
sad03 EPA Craig Lassig.jpg
PlanetaMASOVNA PUCNJAVA U VAŠINGTONU! Ima mrtvih i ranjenih! Opsadno stanje, stigle jake policijske snage!
sloboda04-ap-john-raoux.jpg
PlanetaJOŠ JEDNA MASOVNA PUCNJAVA U AMERICI: Desetoro mladih upucano na ulasku u noćni klub u Njujorku
Njujork.jpg