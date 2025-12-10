Slušaj vest

(KMG) – “Kina će nastaviti da otvara svoje mega-tržište svetu, deleći razvojne mogućnosti sa drugim zemljama i unapređujući dijalog i komunikaciju kako bi se pravilno rešili ekonomski i trgovinski sporovi i postigli obostrano korisni rezultati”, rekao je kineski premijer, Li Ćijang, u utorak u Pekingu.

Li je dao ove napomene tokom odvojenih sastanaka sa predsednikom Svetske banke Adžajem Bangom, direktorkom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Kristalinom Georgijevom i generalnom sekretarkom Konferencije UN-a o trgovini i razvoju Rebekom Grinspan, koji su svi u Kini kako bi prisustvovali dijalogu „1+10“.

Dodao je da su globalni trgovinski i investicioni trendovi oslabili poslednjih godina zbog intenziviranih geopolitičkih previranja i sve većih međunarodnih ekonomskih i trgovinskih ograničenja, dok su rizici od fragmentacije u industrijskim i lancima snabdevanja porasli, što usporava globalni ekonomski rast.

“U tom kontekstu, kineska ekonomija je ostala stabilna, konstantno doprinoseći sigurnosti i stabilnosti svetskoj ekonomiji, u okviru svojih mogućnosti”, naveo je Li. Dodao je da se tokom perioda 15. petogodišnjeg plana, očekuje da će se kineska ekonomija nastaviti poboljšavati.

Foto: KMG

Li je poručio da će Kina insistirati na povećanju domaće tražnje, jačanju unutrašnjeg zamaha, pouzdanosti domaćeg ekonomskog ciklusa i promociji zdrave interakcije potrošnje, investicija, ponude i potražnje.

Napomenuo je da će Kina težiti inteligentnom, zelenom, integrisanom razvoju kako bi unapredila izgradnju modernog industrijskog sistema, ojačala industrijsku saradnju sa više zemalja i kontinuirano poboljšavala kvalitet i efikasnost globalnih industrijskih i lanaca snabdevanja.

Banga, Georgijeva i Grinspan su kazali da je Kina postigla izuzetan razvoj poslednjih godina i odigrala značajnu ulogu u promociji globalnog ekonomskog rasta, te da se očekuje da će 15. petogodišnji plan Kine pružiti dragocenu sigurnost i snažan zamah svetskoj ekonomiji.

Dodali su da sve strane veoma cene dugogodišnju podršku Kine razvoju na Globalnom Jugu, izražavajući spremnost da ojačaju komunikaciju o politikama sa Kinom i da prodube saradnju u oblasti veštačke inteligencije, zelenog razvoja, trgovine i investicija. Takođe su istakli spremnost da podrže multilateralizam, zaštite autoritet multilateralnih institucija poput Ujedinjenih nacija, reformišu i unaprede sistem globalnog upravljanja i ujedine se u promociji olakšavanja trgovine, investicija i otvorenog, inkluzivnog razvoja.