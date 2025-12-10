Slušaj vest

Bila je žena koja je naizgled imala sve: privilegovano odrastanje, dobro obrazovanje i širok krug prijatelja.

Ali Džasvin Sanga je krila mračnu tajnu za koju neki njeni najbliži prijatelji tvrde da ju je krila čak i od njih.

BBC navodi da je ova žena sa dvojnim britansko-američkim državljanstvom bila dilerka za bogate i slavne Holivuda, vodila je „kuću za štekove“ sa drogom, među kojima za kokain, ksanaks, lažne pilule aderola i ketamin.

Njen posao - i iluzija besprekornog života - naglo su se okončali nakon što je obezbedila 50 bočica ketamina koje su na kraju prodate glumcu iz "Prijatelja" Metjuu Periju.

Među njima i doza koja je dovela do njegove smrti od predoziranja 2023. godine.

Sanga se sa još petoro ljudi, među kojima su dvoje doktora, izjasnila krivom za krivična dela u vezi sa Perijevom smrću.

Nedavno je izrečena prva presuda u ovom slučaju - jedan od lekara osuđen je na 30 meseci zatvora.

U februaru 2026. i Sangi bi trebalo da bude izrečena presuda u slučaju koji je razotkrio ilegalnu mrežu trgovine ketaminom u Los Anđelesu.

Mogla bi da bude osuđena na maksimalnih 65 godina u federalnom zatvoru.

Ona je „izuzetno obrazovana osoba koja je odlučila da živi od trgovine drogom i da taj novac koristi za finansiranje influenserske ličnosti na društvenim mrežama“, rekao je Bill Bodner, specijalni agent zadužen za vođenje losanđeleske kancelarije Uprave za suzbijanje narkotika (DEA) u vreme Perijeve smrti, za BBC.

Sanga je vodila „donekle veliku operaciju trgovine drogom koja je opsluživala holivudsku elitu“, dodaje.

Tužioci su naglasili da je Peri uzimao legalne, prepisane količine ketamina za lečenje od depresije, ali da je onda poželeo više nego što su mu dozvoljavali lekari.

Sudski spisi u vezi sa federalnom istragom pokazuju da ga je to odvelo do više lekara i na kraju do dilera koji je obezbeđivao drogu za Sangu preko posrednika.

Džasvin Sanga Foto: Instagram

Njen advokat Mark Geragos rekao je da Sanga prihvata odgovornost.

Negira, međutim, da je lično poznavala Perija, najpoznatijeg po ulozi Čendlera Binga u čuvenom sitkomu "Prijatelji".

„Oseća se užasno. Osećala se užasno od prvog dana“, rekao je Geragos novinarima nakon što se izjasnila krivom u ovom slučaju.

„Bilo je to jezivo iskustvo.“

Kako je Sanga uspela da vodi dvostruki život?

Nekoliko nedelja pre Perijeve smrti, Sanga je razgovarala telefonom sa dugogodišnjim prijateljem Tonijem Markezom.

On i drugi govorili su za BBC i voditeljku Amber Hak u novom dokumentarcu koji će biti prikazan na Ajplejeru, a koji se bavi okolnostima Perijeve smrti.

To je prvi put da su se prijatelji otvorili o ženi koja je širom sveta postala poznata kao Kraljica ketamina.

Sanga i Markez su se poznavali od 2010-ih i on kaže da je upoznao njenu porodicu.

Kao i Sanga, Markez je bio redovan posetilac losanđeleske parti scene.

I on se suočava sa pravnim problemima u vezi sa drogom i ima prethodnu presudu za trgovinu drogom.

Ali iako njih dvoje imaju dugi zajednički istorijat, on kaže da Sanga nikad nije nagovestila da je u velikim problemima.

Foto: Instagram

Samo nekoliko meseci ranije, u njen dom u Severnom Holivudu, koji su tužioci proglasili „kućom za štek“, upala je policija.

Džeš Negandi je pohađao Kalifornijski univerzitet u Irvajnu zajedno sa Sangom 2001. godine.

Ostali su prijatelji više od 20 godina.

„Bila je velika ljubiteljka plesne muzičke scene“, priseća se Negandi.

„Volela je da pleše i da se provodi.“

Negandi kaže da je bio zatečen otkrićem da je njegova prijateljica dilerka droge.

„Ništa nisam znao“, kaže on.

„Apsolutno ništa. Nije govorila o tome.“

U svakom slučaju, većina prijatelja je pretpostavljala da joj nije potreban novac.

„Uvek ga je imala“, kaže Markez.

„Svuda i često je putovala privatnim avionom i to mnogo pre nego što

Sangini baba i deda i bili su multimilioneri koji su se bavili maloprodajom u modnoj industriji u Istočnom Londonu, prema Tajmsu.

Sanga, ćerka preduzetnika Nilema Singa i doktorke Baldžit Sing Čokar, trebalo je da nasledi porodično bogatstvo.

Njena majka se dvaput preudala i preselila u Kalabasas u Kaliforniji, gde je Sanga odrasla.

Njen porodični dom u Los Anđelesu je „predivan“ i „velik“, prema Markezu.

„Pravili bismo roštilj u dvorištu ili organizovali žurke na bazenu u njenoj roditeljskoj kući“, kaže on.

„Njeni roditelji su veoma brižni i veoma srdačni, ponašali su se prema nama kao prema vlastitoj deci.“

Sanga je provela neko vreme u Londonu posle srednje škole i diplomirala u Međunarodnoj poslovnoj školi Halt u Londonu 2010. godine.

Na slikama može da se vidi kako se ljupko smeši u kameru u elegantnom crnom odelu sa ispravljenom smeđom kosom tokom posete Fajnenšel tajmsu 2010. godine.

„Nije delovala kao prevarantkinja“, naglašava jedan bivši drug iz njenog odeljenja.

Sanga je bila prijatna, mada donekle rezervisana.

Nosila je firmiranu odeću na predavanjima i volela da se druži.

Nije bilo nikakvih glasina da se bavi drogom.

„Da ju je uzimala u Haltu, mi bismo verovatno znali za to.“

Vratila se u Los Anđeles ubrzo nakon što je diplomirala.

Sangina majka i očuh su vodili KFC franšize u Kaliforniji, a kompanija ih je 2013. godine tužila za više od 50.000 dolara, prema sudskim spisima, zato što nisu plaćali tantijeme kompaniji za korišćenje njihovog brenda.

Sangin očuh je proglasio bankrot pre nego što je slučaj okončan.

Ako je Sangina porodica i prolazila kroz finansijske poteškoće tokom ovog perioda, ona to nije poverila velikom broju ljudi.

„Nisam čuo ništa o tome“, kaže Negandi.

Sanga je delovala kao da želi da ostvari preduzetničke uspehe njenih roditelja.

Na kratko vreme je otvorila kozmetički salon "Stileto nejl bar" i govorila prijateljima o ambicijama da postane vlasnica franšize restorana.

Žurke na drogama koje su trajale danima

Međutim, najviše ju je zanimala klupska scena.

U Los Anđelesu je imala tesni kružok prijatelja zvani „Mace“, prema Markezovim rečima, kliku uglavnom od prijateljica koje su volele da organizuju žurke, a na koje su dolazili slavni.

One bi se često nalazile u "Avalonu", čuvenom klubu u srcu Holivuda koji organizuje koncerte i žurke s elektronskom muzikom, a tu su se provodile sve do jutarnjih sati.

Markez kaže da bi uzimale pilule i ketamin.

Ponekad bi njihove žurke, koje su se održavale širom Kalifornije, trajale danima.

„Odlazili bismo na izlete na jezero Havasu, iznajmljivali veliku staru vilu i dovodili naše di-džejeve, dovlačili naše ozvučenje i svako veče bi bilo tematsko veče samo za nas“, kaže Markez govoreći o jezeru na granici Kalifornije i Arizone.

„Svi bismo se oblačili u kostime, imali bismo belu žurku, žurku sa šljokicama. Imali bismo žurku na pečurkama.“

Na tim žurkama bi se „uvek uzimao ketamin“, kaže on.

Ali iako je Sanga imala mnogo nadimaka u ovoj klici prijatelja, niko je nikad nije znao kao „Kraljicu ketamina“.

„Niko je nije tako zvao“, kaže Markez.

Grupa se brinula zbog kontaminacije ilegalnih zaliha droga smrtonosnim opioidom fentanilom i stoga su se posebno trudili da dobijaju velike količine izuzetno kvalitetnog ketamina.

„Ako već radimo ketamin, želeli smo da ga dobijamo pravo s izvora“, kaže Markez.

Prijatelji su navodno naručivali kurire da odlaze u Meksiko i donose drogu, koja se koristi kao sedativ tokom hirurških zahvata, od korumpiranih veterinara i iz apoteka sa druge strane granice.

„Nisam znao da je Džasvin to radila“, kaže Markez.

„Ali da li smo imali pristup? Da li smo imali ljude koji su to radili? Jesmo.“

Markez tvrdi da nikad nije posumnjao da Sanga diluje drogu sa strane.

„To je šokantno, kažem vam.“

„Godinama i godinama sam poznavao tu osobu. Znam joj porodicu. Znam kako se ponaša, znam za šta je sposobna. Znam odakle potiče.

„Do dana današnjeg, ne mogu da poverujem da se ovo dešava“, kaže on.

Kad se danas osvrne na sve, Markez sumnja da je Sanga postala „zavisnica“ od društvenog statusa koji je dolazio sa tim kad ste diler droga za bogate i slavne.

„Zaista verujem da se Džasvin navukla na život dilovanja za slavne ličnosti“, kaže on.

„Bila je zavisnica od pripadnosti tim društvenim krugovima i što je bila željena među slavnima koje obični ljudi čitav život viđaju na televiziji.“

On kaže da ne veruje da je ona bilo kada bila „narko bos“ ili diler na veliko, već je naprosto počela da se bavi tim poslom zato što je „volela da uzima ketamin, baš kao i svi mi“.

Sangina dela, međutim, sugerišu njenu suroviju stranu.

Tužioci su saopštili da je 2019. godine Sanga prodala ketamin čoveku po imenu Kodi Meklauri.

Meklauri se predozirao i umro.

Posle njegove smrti, sestra je poslala tekstualnu poruku Sangi da joj kaže kako je droga koju je prodala njenom bratu ubila čoveka.

„U svakom trenutku bi svaka razumna osoba otišla do policije, a u svakom slučaju bi čovek sa bilo kakvim prividom srca prestao sa tim aktivnostima i ne bi dalje distribuirao ketamin drugima“, kaže Martin Estrada, bivši glavni tužilac Centralnog distrikta Kalifornije, koji je podigao federalnu optužnicu protiv Sange u avgustu 2024. godine.

„Ona je nastavila to da radi i nekoliko godina kasnije jedna osoba je preminula - bio je to Metju Peri.“

Još jedan prijatelj iz drugog kruga prijatelja, koji je odlazio u klubove sa Sangom 2010-tih, priseća se da je bio slično iznenađen tom vešću.

On je za BBC rekao da je poznavao Sangu od srednje škole i da se često družio sa njom u isto vreme kad i Markez.

Ovaj prijatelj je želeo da ostane anoniman da bi mogao otvoreno da govori o ženi koju je poznavao i koja je sada „optužena da je narko bos“.

„Bili smo stalno na žurkama, svako veče. Mnogo, mnogo godina bez prestanka“, kaže on.

„Nikad mi nije ponudila ništa.“

On se priseća kako je Sanga vodila njenog ujaka Pola Singa skoro svuda gde je išla.

„To zaista nije ponašanje jednog narko bosa“, kaže on.

„I nije da mu je prosto dozvoljavala da joj se samo prišljamči. Bio je elegantno odeven.“

Pol Sing se pojavljuje na fotografijama sa događaja sa Sangom i bio je prisutan u sudnici da bi čuo kako se izjasnila krivom 3. septembra.

U jednom trenutku tokom 2020-ih, Sanga je išla na lečenje od zavisnosti, prema Markezu.

U sudskim podnescima, njen advokat Mark Geragos tvrdio je da je bila trezna 17 meseci.

Tokom poslednjeg razgovora sa Negandijem, govorili su o budućnosti.

„Oboje smo zašli u četrdesete, a obično kad dođete u te godine, počinjete da podvlačite crtu.

„I počnete da razmišljate, šta želimo da radimo sad kad smo došli u te godine?“, kaže on.

„Bila je veoma uzbuđena zato što je već neko vreme čista i unapred se radovala mnogim stvarima u životu.“

Sanga nije pominjala da je nedavno bila uhapšena.

„Nisam imao pojma da je prolazila kroz sve to dok smo pričali“, kaže on.