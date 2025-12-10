Slušaj vest

Predsednik ruske Državne dume Vjačeslav Volodin se tokom obraćanja Vladimiru Putinu u Kremlju pozvao na navodnu priču o "korumpiranoj AI ministarki" u Albaniji kako bi opravdao stavljanje veštačke inteligencije pod zakonske okvire.

To je objavila beloruska opoziciona agencija NEXTA, a prenosi HRT.

Vest na koju se pozvao Volodin je u stvari satirični tekst sa hrvatskog portala Njuzbar.

Snimljena je i Putinova reakcija na tu priču.

Prema toj izmišljenoj vesti, virtualna ministarka po imenu Diela navodno je suspendovana sa funkcije i uhapšena jer je tokom jednog tendera primila mito od 14 bitkoina.