ŠEF RUSKE DUME POVEROVAO U LAŽNU PRIČU HRVATSKOG SAJTA I PRENEO JE PUTINU Ovo je reakcija šefa Kremlja kada je čuo da je uhapšena albanska AI ministarka (VIDEO)
Predsednik ruske Državne dume Vjačeslav Volodin se tokom obraćanja Vladimiru Putinu u Kremlju pozvao na navodnu priču o "korumpiranoj AI ministarki" u Albaniji kako bi opravdao stavljanje veštačke inteligencije pod zakonske okvire.
To je objavila beloruska opoziciona agencija NEXTA, a prenosi HRT.
Vest na koju se pozvao Volodin je u stvari satirični tekst sa hrvatskog portala Njuzbar.
Snimljena je i Putinova reakcija na tu priču.
Prema toj izmišljenoj vesti, virtualna ministarka po imenu Diela navodno je suspendovana sa funkcije i uhapšena jer je tokom jednog tendera primila mito od 14 bitkoina.
Albanija jeste stvarno imenovala ministarku za veštačku inteligenciju kako bi nadzirala javne nabavke i borbu protiv korupcije, ali nikakav skandal ni istraga do sada nisu otkriveni.