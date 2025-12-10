Slušaj vest

U Australiji je danas počela primena zabrane društvenih mreža za decu mlađu od 16 godina, a premijer Entoni Albaneze istakao je zadovoljstvo što je njegova zemlja prva u svetu koja primenjuje ove mere.

Ocenjuje se da će primena mera biti teška, roditelji izveštavaju o očajnoj deci koja otkrivaju da su im zatvorene društvene platforme stupanjem zakona na snagu.

Neka deca su prijavila da su prevarila tehnologiju za procenu starosti na platformama crtanjem brade, a očekuju da će im roditelji i stariji braće i sestre pomoći da zaobiđu restrikcije.

"Ovo je dan kada australijske porodice vraćaju nazad moć od ovih velikih tehnoloških kompanija kada potvrđuju pravo dece da budu deca i roditelje da imaju veći mir", rekao je premijer Albaneze za australjisku televiziju.

"Ova reforma će promeniti živote. Australijskoj deci će dozvoliti da imaju svoje detinjstvo, a austrailijskim roditeljima da imaju veći mir. Ali će značiti i za globalnu zajednicu koja gleda na Australiju i kaže ako Australija može to da uradi, zašto ne možemo mi", rekao je Albaneze na skupu zagovornika reforme u Sidneju, među kojima su bili i pojedini roditelji koji krive društvene mreže i za samoubistvo dece.

Kazne do 50 miliona dolara

Fejsbuk, Instagram, Kik, Redit, Snapčet, Treds, TikTok, X, Jutjub i Tvič suočeni su sa kaznama do 49,5 miliona australijskih dolara (32,9 miliona američkih dolara) od danas ako ne preduzmu razumne korake da uklone naloge australijske dece mlađe od 16 godina.

Entoni Albaneze premijer Australije Foto: LUKAS COCH/AAP

Brigu o primeni zabrane će voditi australijska komesarka za bezbednost Džuli Inman Grant.

Ona je rekla da platforme već imaju potrebnu tehnologiju i lične podatke o svojim korisnicima da sa preciznošću primene restrikciju na osnovu podataka o njihovoj starosti.

Ona će sutra poslati u deset ciljanih platformi upite tražeći informacije o tome kako se primenjuje restrikcija i koliko naloga je zatvoreno.

"Javnosti ćemo dati informacije pre Božića (25. decembra) o tome kako se ove restrikcije po starosti primenjuji i da li preliminarno vidimo da deluju", rekla je Inman Grant.

Ona je rekla da će odgovori na te upite formirati osnovu prema kojoj će se meriti usaglašavanje.

Ministarka komunikacija Anika Vels rekla je da platforme gde se uvodi restrikcija za starost korisnika mogu da se ne slažu sa zakonom, što je njihovo pravo, i da Australija ne očekuje 100 odsto univerzalnu podršku, ali da su sve prihvatile da se usaglase sa tamošnjim zakonom.

Foto: Shutterstock

Deaktivirano više od 200.000 TikTok naloga

Ona je rekla da je više od 200.000 TikTok naloga u Australija već deaktivirano.

Vels je takođe upozorila decu koja su do sada izbegavala detekciju da će na kraju biti "uhvaćeni", kao npr. dete koje je koristilo virtualnu privatnu mrežu da se prkaže da je u Norveškoj na kraju će biti otkriveno ako redovno objavljuje slike australijskih plaža.

"Ako su možda izbegli da budu primećeni danas ne znači da će to moći za nedelju ili za mesec dana jer društvene mreže moraju da se vraćaju i rutinski proveravaju naloge dece mlaže od 16 godina", rekla je Vels.

Foto: Profimedia

"Ove platforme društvenih mreža imaju toliko podataka o nama zato što biramo da im ih damo jer volimo društvene mreže. Ako je stariji brat danas skenirao lice za vas, što vam je kupilo malo vremena, ne znači da ovi nalozi neće da vas vide kako razgovarate sa drugim 14-godišnjacima večeras o fudbalskom karnevalu za mlađe od 16 godina tokom vikenda, o vašem predstojećem školskom raspustu i ko vam je nastavnik za 10. razred iduće godine", dodala je ona.

Foto: Profimedia

Premijer Albaneze rekao je da će primena biti teška i da neće biti savršena.

"Važno je da se ovde radi o pružanju otpora velikim tehnološkim kompanijama, i naglašavanju da one koje vode društvene mreže imaju društvenu odgovornost", rekao je on.