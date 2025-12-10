Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Trampnegirao je da je Mađarskoj ponudio finansijsku pomoć u slučaju navale na forintu, prema intervjuu za Politiko objavljenom u utorak.

Premijer Viktor Orban zbunio je investitore prošlog meseca kada je objavio da je američki predsednik pristao da podrži ekonomiju Mađarske ako bude pod spekulativnim napadom. S obzirom na to da forinta ove godine doživljava jedan od najvećih rasta na svetu, analitičari ne vide veliku potrebu za takvom merom.

- Ne, nisam mu to obećao, ali je svakako tražio - rekao je Tramp u intervjuu za Politiko.

Upitan da li Budimpešta može da dobije paket pomoći, Tramp je izbegao direktan odgovor i pohvalio Orbana za "odlično upravljanje imigracijom", istakavši da "ne pušta nikoga u svoju zemlju".

On je rekao i da želi da vodi SAD, a ne Evropu, i dodao da je podržavao lidere koje mnogi Evropljani ne vole, uključujući Orbana.

Posle posete Beloj kući prošlog meseca, Orban je medijima u Mađarskoj izjavio da je sa Trampom "dogovorio mogućnost finansijske pomoći u slučaju poteškoća".

Tramp je ranije intervenisao putem američkog Ministarstva finansija u sličnim situacijama, uključujući odobrenje paketa pomoći Argentini pre parlamentarnih izbora.