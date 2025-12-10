Slušaj vest

Sinovi ruskog predsednika Vladimira Putina navodno su otkriveni na nedavno objavljenim fotografijama, gde treniraju da budu gimnastičari baš kao i njihova majka, piše Njujork Post.

Slike i video prokrijumčareni iz Rusije i podeljeni sa listom Njujork Post prikazuju desetogodišnjeg Ivana i šestogodišnjeg Vladimira mlađeg na gimnastičkom takmičenju koje vodi predsednikova ljubavnica, Alina Kabajeva, bivša olimpijka.

Dečak za koga se kaže da je Ivan intervjuisan je, govoreći o „kul“ gimnastičkim pokretima koje je naučio od olimpijskih šampiona Alekseja Nemova, Evgenije Kanajeve i Tagira Hajbulajeva, u snimku koji je dobio i objavio ruski OSINT onlajn kanal „Bees“.

Navodno je snimljen u januaru nakon što je Kabajeva organizovala zvezde sportiste da održe majstorske časove za njene sinove u akademiji koju vodi i koja je nazvana po njoj.

Nije potvrđena autentičnost fotografija.

Putin navodno štiti svoju tajnu decu i izoluje ih iz straha da će biti ubijeni.

Za dečake i njihovu majku se kaže da žive ultra-povučeničkim životom u jako utvrđenom šumskom kompleksu u Valdaju, severozapadno od Moskve.

Deca koriste pseudonim Spiridonov kao prezime

Dečaci takođe koriste pseudonim Spiridonov kao prezime, prema autorima i zapisima sa turnira u gimnastici koje je pregledao Njujork Post.

„Informacije o [Kabajevoj] i njenoj deci su izbrisane iz državnih baza podataka, dečacima je dato prezime po očevom liku — Spiridonov, a sva teritorija oko Valdajskog prebivališta carske porodice je strogo čuvana“, prema rečima novinara Romana Badanina i Mihaila Rubina.

Spiridonov je ime Putinovog dede po ocu, Spiridona Putina, koji je živeo od 1879. do 1965. godine.

Telegram kanal VČK-OGPU objavio je prve fotografije za koje tvrdi da su od Ivana u aprilu, opisujući ga kao „najusamljenijeg dečaka u Rusiji“.

Kanal je napisao: „Ivan je u timu gimnastičara... Učestvovao je u velikom [nastupu] pod nazivom 'Lezginka' na festivalu koji je organizovala njegova majka.“

Na slikama se takođe vidi sa svojim timom na događaju ALINA 2023 — nazvanom po njegovoj majci.

„Sa brojnih fotografija […] sportskog tima za koji Ivan takmiči, možete videti da jedan od njegovih članova nije običan dečak“, tvrdio je kanal.

U poruci koju je objavio Ivanov klub navodi se da su njihovi gimnastičari pokazali „odličan nivo obuke i sposobnost rada u timu“.

„Sati treninga i proba nisu bili uzaludni! Ponosni smo!!“, pisalo je.

Na drugim slikama se navodno vidi svetlokosi Vlad Mlađi sa svojim timom borilačkih veština i kako prima medalju.

Navodna veza Putina i Aline Kabajeve

Putin i Kabajeva (41) su povezani najmanje od 2008. godine, međutim, nikada nisu javno priznali svoju navodnu 17-godišnju vezu. Jedna ruska publikacija koja je spekulisala o tome je ubrzo nakon toga zatvorena, a državnim medijima je zabranjeno bilo kakvo pominjanje veza između njih dvoje.

Javno dostupne slike dečaka koje sada kruže onlajn prvi put su se pojavile u knjizi „Sam car“, koju su napisali Badanjin i Rubin.

Badanjin je ranije branio odluku autora da otkriju imena i fotografije Putinove dece „jer je on predsednik zemlje“.

„Putin je sav u licemerju. Jedino što se kod njega nije promenilo je njegovo licemerje, ili, kako ga FSB naziva, njegova natkrivena priča“, rekao je kada je knjiga objavljena ranije ove godine.

Putinova ćerka Luiza Rosova?

Putin takođe ima navodno dete ljubavi, Jelizavetu Rudnovu (22), koja je rođena kao Jelizaveta Krivonogih i takođe koristi pseudonim Luiza Rosova.

Ona živi u Parizu, gde ju je prošle nedelje suočio ukrajinski novinar koji je rekao da je Putin odgovoran za smrt njegovog brata.

Kakve to veze ima sa mnom?“, upitala je Rudnova.