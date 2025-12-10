Slušaj vest

Japansko ratno vazduhoplovstvo je podiglo borbene avione nakon što su kineski i ruski borbeni avioni sproveli zajedničke patrole u ​​blizini zemlje.

Dva ruska bombardera Tu-95, sposobna za nošenje nuklearnog oružja, poletela su iz Japanskog mora prema Istočnom kineskom moru kako bi se pridružila kineskim bombarderima H-6 u zajedničkom dugometnom letu iznad zapadnog Tihog okeana kod obale Šikokua.

shutterstock_416700130.jpg
Foto: Shutterstock

Četiri kineska borbena aviona J-16 pridružila su se bombarderima dok su kružili između glavnog ostrva Okinava i ostrva Mijako.

profimedia-0933406223.jpg
Foto: chenjimin / imago stock&people / Profimedia

Ministarstvo je takođe saopštilo da je istovremeno otkrilo ruske avione za rano upozoravanje i dva lovca Su-30 u Japanskom moru.

Ministarstvo odbrane Pekinga je u kratkom saopštenju saopštilo da su kineska i ruska vojska sprovele svoju 10. zajedničku stratešku vazdušnu patrolu u relevantnom vazdušnom prostoru iznad Istočnog kineskog mora i zapadnog Tihog okeana, dodajući da je patrola sprovedena kao deo godišnjeg plana saradnje dve vojske.

Međutim, japanski ministar odbrane Šindžiro Koizumi rekao je da ruski i kineski letovi u blizini Japana predstavljaju proširenje aktivnosti usmerenih protiv Japana.

„Ovo je očigledno demonstracija sile protiv Japana. Ovo je ozbiljna bezbednosna briga za našu zemlju“, rekao je on.

(Kurir.rs/Klix.ba/JapanTimes/prenela: M.V.)

