Najmanje 19 ljudi je poginulo, a 16 je povređeno u urušavanju dve zgrade u marokanskom gradu Fesu, preneli su danas lokalni mediji.

Broj žrtava u urušavanju dve stambene zgrade u okrugu Masira-Zuaga u Fesu navodno je porastao na 16, uključujući četvoro dece.

Urušavanje dve stambene zgrade dogodilo se u utorak uveče oko 22 časa. Podudarni izveštaji navode početne podatke Ministarstva zdravlja, navodeći da je nekoliko ljudi povređeno u incidentu. Povrede su različitog stepena. Neke od žrtava su zadobile teške povrede.

Tragični incident izazvao je paniku i frustraciju širom Maroka.

Slike i snimci na internetu pokazuju da su policija i službe civilne zaštite poslate u spasilačke operacije.

Zvanični mediji još uvek nisu izvestili o tragediji, a razlog urušavanja ostaje nepoznat.

Neki izveštaji navode da je uzrok krhkost zgrada. Ovo nije prvi put da se ovakav problem dogodio u Maroku.

Nekoliko ovakvih incidenata dogodilo se u raznim oblastima, uključujući Fes, Kazablanku i Rabat.

U oktobru su dve osobe poginule, a dve su povređene kada se srušila četvorospratna zgrada u oblasti Derb Ramad u staroj medini Kazablanke.

U maju ove godine, urušavanje višespratne stambene zgrade u Fesu ubilo je najmanje devet ljudi, a povređeno najmanje sedam u okrugu Haj El Hasani u Fesu.

Vlada Maroka obećala je da će se pozabaviti problemom ugroženih zgrada širom zemlje.

U septembru 2023. godine, Maroko je identifikovao preko 12.000 zgrada kao ranjive u Marakešu i obližnjim regionima.