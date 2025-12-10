URUŠILE SE DVE STAMBENE ZGRADE, NAJMANJE 19 POGINULIH! Tragedija u Maroku, u toku akcija spasavanja!
Najmanje 19 ljudi je poginulo, a 16 je povređeno u urušavanju dve zgrade u marokanskom gradu Fesu, preneli su danas lokalni mediji.
Broj žrtava u urušavanju dve stambene zgrade u okrugu Masira-Zuaga u Fesu navodno je porastao na 16, uključujući četvoro dece.
Urušavanje dve stambene zgrade dogodilo se u utorak uveče oko 22 časa. Podudarni izveštaji navode početne podatke Ministarstva zdravlja, navodeći da je nekoliko ljudi povređeno u incidentu. Povrede su različitog stepena. Neke od žrtava su zadobile teške povrede.
Tragični incident izazvao je paniku i frustraciju širom Maroka.
Slike i snimci na internetu pokazuju da su policija i službe civilne zaštite poslate u spasilačke operacije.
Zvanični mediji još uvek nisu izvestili o tragediji, a razlog urušavanja ostaje nepoznat.
Neki izveštaji navode da je uzrok krhkost zgrada. Ovo nije prvi put da se ovakav problem dogodio u Maroku.
Nekoliko ovakvih incidenata dogodilo se u raznim oblastima, uključujući Fes, Kazablanku i Rabat.
U oktobru su dve osobe poginule, a dve su povređene kada se srušila četvorospratna zgrada u oblasti Derb Ramad u staroj medini Kazablanke.
U maju ove godine, urušavanje višespratne stambene zgrade u Fesu ubilo je najmanje devet ljudi, a povređeno najmanje sedam u okrugu Haj El Hasani u Fesu.
Vlada Maroka obećala je da će se pozabaviti problemom ugroženih zgrada širom zemlje.
U septembru 2023. godine, Maroko je identifikovao preko 12.000 zgrada kao ranjive u Marakešu i obližnjim regionima.
Vlasti sugerišu da je ranjivost nekih zgrada rezultat strukturnih oštećenja koja su se dogodila nakon razornog zemljotresa koji je pogodio region Al Hauz 8. septembra iste godine.
(Kurir.rs/Morocooworldnews/Prenela: M. V)