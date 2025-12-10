Slušaj vest

Manekenka Anželika Tartanova (33) iz Krasnodora u Rusiji, pronađena je pretučena u bolnici, nakon što je porodica prijavila njen nestanak.

Anželika, koja je optužila svog bivšeg partnera da ju je zverski pretukao, primljena јe u bolnicu sa višestrukim povredama, hematomima po telu i potresom mozga.

Manekenka јe u kritičnom stanju i dve nedelje se nalazi na odelejnju intenzivne nege.

- Svesna јe, ali ne govori - rekao je izvor poznat ruskim medijima.

Nakon što je nestala, njeni rođaci su se uplašili da je možda žrtva bivšeg dečka Dmitrija (40), s kojim je raskinula nekoliko dana pre nego što je nestala.

Nakon nestanka, policija je pretragom njenog stana pronašla kofere koji su bili polu spakovani, kao i njen pasoš.

Ispostavilo se da su se strahovi rođaka obistinili, jer je Anželika skupila hrabrosti da lekarima u bolnici prizna da ju je Dmitrij pretukao u stanu.

Njena drugarica je ranije medijima otkrila da je takođe sumnjala da je za Anželikin nestanak kriv njen bivši partner. Ona je rekla da je Dmitrij menekenku "razmazio kupujući joj skupe stvari, ali da je od nje zahtevao da ga bespogovorno sluša". Nije joj dozvoljavao kontakt sa porodicom.

Niko od njene porodice nije znao kako Dmitrij izgleda, kako se zove i čime se bavi.

Mediji prenose da je u prva dva dana nakon njenog nestanka, kada je porodica već bila jako zabrinuta, neko čitao njene poruke na telefonu, ali nije odgovarao.

Telefon je, zajedno sa njenim koferima, kasnije pronađen u stanu manekenke.