Šest osoba hospitalizovano je nakon što su na jednom privatnom okupljanju konzumirali tečnost za koju se veruje da je kuvano vino, saopštila je slovenačka policija i dodala da se informacije o incidentu još uvek prikupljaju.

Kako se navodi, to se dogodilo prošlog četvrtka na području Tacena, kada je šest odoba osetilo mučninu nakon konzumiranja tečnosti, prenosi portal 24UR.

Dodaje se da će o svim nalazima da bude obavešteno nadležno državno tužilaštvo.

Svih šest osoba je nakon ukazane pomoći pušteno na kućno lečenje.

