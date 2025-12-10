Slušaj vest

Najmanje 19 ljudi je poginulo, a 16 je povređeno u urušavanju dve zgrade u gradu Fesu u Maroku.

Urušavanje dve stambene zgrade dogodilo se u utorak uveče oko 22 časa.

Podudarni izveštaji navode početne podatke Ministarstva zdravlja, navodeći da je nekoliko ljudi povređeno u incidentu. Povrede su različitog stepena. Neke od žrtava su zadobile teške povrede.

Slike i snimci na internetu pokazuju da su policija i službe civilne zaštite poslate u spasilačke operacije. Ljudi idu preko ruševina tražeći preživele.

Neki izveštaji navode da je uzrok krhkost zgrada. Ovo nije prvi put da se ovakav problem dogodio u Maroku.

Nekoliko ovakvih incidenata dogodilo se u raznim oblastima, uključujući Fes, Kazablanku i Rabat.