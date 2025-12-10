Slušaj vest

Najmanje 19 ljudi je poginulo, a 16 je povređeno u urušavanju dve zgrade u gradu Fesu u Maroku.

Urušavanje dve stambene zgrade dogodilo se u utorak uveče oko 22 časa.

Podudarni izveštaji navode početne podatke Ministarstva zdravlja, navodeći da je nekoliko ljudi povređeno u incidentu. Povrede su različitog stepena. Neke od žrtava su zadobile teške povrede.

Slike i snimci na internetu pokazuju da su policija i službe civilne zaštite poslate u spasilačke operacije. Ljudi idu preko ruševina tražeći preživele.

Neki izveštaji navode da je uzrok krhkost zgrada. Ovo nije prvi put da se ovakav problem dogodio u Maroku.

Nekoliko ovakvih incidenata dogodilo se u raznim oblastima, uključujući Fes, Kazablanku i Rabat.

(Kurir.rs)

Ne propustitePlanetaURUŠILE SE DVE STAMBENE ZGRADE, NAJMANJE 19 POGINULIH! Tragedija u Maroku, u toku akcija spasavanja!
Screenshot 2025-12-10 105811.png
PlanetaKRALJ MAROKA ODRŽAO GOVOR, POZVAO NA SOCIJALNU PRAVDU: Traži od poslanika da se izbore sa društvenim nepravdama koje su pokrenule proteste
maroko.jpg
PlanetaNEREDI U MAROKU: Policija otvorila vatru kako bi sprečila demonstrante da upadnu u policijsku stanicu, DVOJE MRTVIH! (VIDEO, FOTO)
maroko.jpg
PlanetaMAROKO U PLAMENU, BORBE NA ULICAMA, IMA MRTVIH! Generacija Z pokrenula masovne demonstracije širom zemlje! Vlasti u panici (FOTO/VIDEO)
markoko.png