Kambodžanski Khmer Times, pozivajući se na Ministarstvo odbrane, navodi da su avioni F-16 bacili najmanje dve bombe na sela u provinciji Minči, na granici sa Tajlandom. Za sada nema izveštaja o žrtvama.

Sukob između Tajlanda i Kambodže sada se proširio na šest provincija duž obe granice, pri čemu stradaju i civili.

Medij izveštava da su tajlandski avioni leteli nad još nekoliko kambodžanskih područja, uz kopnene i pomorske napade o kojima nema više informacija. Tajland još nije komentarisao ove izveštaje.

Predsednik kambodžanskog Senata i dugogodišnji čelnik Hun Sen izrazio je zabrinutost, ali je pohvalio vojsku jer se "hrabro i čvrsto oduprla".

On je ranije naveo da je Kambodža prvobitno bila suzdržana kako bi poštovala primirje postignuto 26. oktobra, ali da je vojska sada primorana da brani kambodžansku teritoriju.

Od nedelje se obe države međusobno optužuju za kršenje prekida vatre duž svoje 800-kilometarske granice, koja još uvek nije u potpunosti usaglašena.

Američki predsednik Donald Tramp, koji je posredovao u pregovorima u oktobru, rekao je da planira ponovo da interveniše.