Istog dana kada je predsednik SAD Donald Tramp rekao da bi trebalo da se održe izbori u Ukrajini, a Volodimir Zelenski rekao da je spreman i da bi mogli da se održe uskoro, izašla je anketa koja pokazuje popularnost aktuelnog ukrajinskog predsednika.

Samo 20,3 odsto Ukrajinaca glasalo bi za Zelenskog na budućim predsedničkim izborima, prema istraživanju koje je u utorak objavio "Info Sapiens" (agencija za istraživanje javnog mnjenja).

Interesantno, uprkos tome, on i dalje ostaje najpopularniji kandidat, prema anketi.

Istraživanje je sprovedeno između 13. i 28. novembra, nekoliko dana nakon što je Ukrajinu pogodio veliki korupcijski skandal.

U oktobru, mesec dana pre korupcionaškog skandala, 24,3 odsto birača reklo je da bi podržalo Zelenskog.

Bivši glavnokomandujući vojske Valerij Zalužni, sada ambasador Ukrajine u Velikoj Britaniji, zauzima drugo mesto sa 19,1 odsto, što je porast od tri odsto u odnosu na oktobarsku anketu.

Zalužni se nedavno verbalno sukobio sa Zelenskim, a i ranije je Zelenski priznao da je imao nesuglasice sa načelnikom generalštaba vojske.

Foto: EPA Ukrainian Presidential Press

Kirilo Budanov, šef ukrajinske vojne obaveštajne službe, zauzeo je treće mesto sa 5,1 odsto podrške, prema istraživanju.

Oko 23,6 odsto ispitanih nije moglo da se odluči ili je odbilo da odgovori na pitanje.

U parlamentu je situacija mnogo jasnija

Na pitanje o parlamentarnim izborima, 21,8 odsto Ukrajinaca reklo je da bi podržalo zasad nepostojeću stranku koju bi vodio Zalužni, dok bi stranka Zelenskog osvojila samo 11,5 odsto.

Uprkos popularnosti, ni Zalužni ni Budanov nisu najavili planove da uđu u političku trku.

Anketa je sprovedena putem telefonskih intervjua sa 1.000 Ukrajinaca starijih od 16 godina.

Kada je Zelenski došao na vlast nakon predsedničkih i parlamentarnih izbora 2019. godine, 80 odsto Ukrajinaca mu je verovalo, ali je taj broj do februara 2022. pao na 37 odsto. Nivo poverenja skočio je na 90 odsto kada je počela ruska invazija.

Anketa koju je ranije ove jeseni sproveo Kijevski međunarodni institut za sociologiju pokazala je da 60 odsto Ukrajinaca trenutno veruje Zelenskom, dok 35 odsto ne veruje.