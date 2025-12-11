ITALIJANSKA KUHINJA DEO KULTURNE BAŠTINE UNESKA: Meloni oduševljena, kaže da je to više od hrane i recepata
Italijanska kuhinja danas je stavljena na listu nematerijalne kulturne baštine Uneska.
Nisu pomenuta konkretna jela, recepti ili regionalni specijaliteti, ali je istaknut kulturni značaj koji Italijani pridaju ritualima kuvanja i jedenja.
"Kuvanje je gest ljubavi, način na koji drugima govorimo nešto o sebi i kako brinemo o drugima", rekao je Pjer Luiđi Petriljo, član italijanske Unesko kampanje i profesor uporednog prava na rimskom univerzitetu La Sapienca.
Premijerka Italije Đorđa Meloni izjavila je da je ovim potezom "odata počast Italijanima i njihovom nacionalnom identitetu".
"Za nas Italijane, kuhinja nije samo hrana ili zbirka recepata. Ona je mnogo više: to je kultura, tradicija, posao, bogatstvo", rekla je ona.
U svom podnesku, Italija je naglasila "održivost i biokulturnu raznolikost" svoje hrane i istakla kako jednostavna italijanska kuhinja ceni sveže proizvode, dok je njena raznolikost istakla regionalne kulinarske razlike.
Ovo nije prvi put da je kuhinja jedne zemlje prepoznata kao kulturni izraz; UNESKO je 2010. godine uvrstio "gastronomski obrok Francuza" na listu svetske nematerijalne baštine, ističući francuski običaj proslavljanja važnih trenutaka hranom.
(Kurir.rs/Beta)