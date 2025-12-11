Slušaj vest

Italijanska kuhinja danas je stavljena na listu nematerijalne kulturne baštine Uneska.

Nisu pomenuta konkretna jela, recepti ili regionalni specijaliteti, ali je istaknut kulturni značaj koji Italijani pridaju ritualima kuvanja i jedenja.

"Kuvanje je gest ljubavi, način na koji drugima govorimo nešto o sebi i kako brinemo o drugima", rekao je Pjer Luiđi Petriljo, član italijanske Unesko kampanje i profesor uporednog prava na rimskom univerzitetu La Sapienca.

Premijerka Italije Đorđa Meloni izjavila je da je ovim potezom "odata počast Italijanima i njihovom nacionalnom identitetu".

Foto: AP

"Za nas Italijane, kuhinja nije samo hrana ili zbirka recepata. Ona je mnogo više: to je kultura, tradicija, posao, bogatstvo", rekla je ona.

U svom podnesku, Italija je naglasila "održivost i biokulturnu raznolikost" svoje hrane i istakla kako jednostavna italijanska kuhinja ceni sveže proizvode, dok je njena raznolikost istakla regionalne kulinarske razlike.

Ovo nije prvi put da je kuhinja jedne zemlje prepoznata kao kulturni izraz; UNESKO je 2010. godine uvrstio "gastronomski obrok Francuza" na listu svetske nematerijalne baštine, ističući francuski običaj proslavljanja važnih trenutaka hranom.